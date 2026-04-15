ライブアイドル界隈の中でも新進気鋭ながらこれまでの活動の中で、既に海外でのライブ経験や海外も含めた主催企画「IDOL KINGDOM」などを次々に成功させ、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」等のアイドルイベントや、「FREEDOM NAGOYA 2025」等のロックフェスにも積極的に参加してきた、早くもメジャーデビューを果たす6人組アイドルグループMaison de Queen。現体制一周年を迎えた4月14日（火）に、川崎CLUB CITTA’でのバンドスタイルでのワンマンライブを行った。

ライブの中で、バンダイナムコミュージックライブのレーベル「MoooD Records」よりメジャー1stEPを7月15日（水）にリリースすることを発表。その中からデビュー曲『scenario』が初披露され、4月15日（水）から配信スタートすることを発表した。

この楽曲『scenario』は、Maison de Queenの世界観である“革命”と“物語の始まり”を象徴する疾走感あふれるロックアンセム。重厚なギターサウンドと力強いビートに乗せて、メンバーのユニゾンボーカルがドラマチックに展開し、グループの持つライブパフォーマンスの熱量をそのまま音源に落とし込んだ楽曲となっている。

歌詞では、不安や葛藤を抱えながらも未来を切り拓いていく決意を描き、「これが僕らのシナリオ」というフレーズが象徴するように、自分たちの物語を自ら描いていく強い意志が表現されている。

また、同時に公開された『scenario』のジャケット写真は、鉄道好きで知られるメンバーのぁぃぁぃがきっかけとなり、神奈川県、JR東海の協力により、リニア中央新幹線建設用の巨大なシールドマシンとの共演が実現。

未来を切り拓く決意を表現するMaison de Queenと、未来の交通ネットワークシステムを作るための掘削機との共演は、お互いの輝く未来を祝うかのような威風堂々とした貫禄と、今回の楽曲が持つインダストリアルなロックサウンドをさらに盛り上げる。「建設現場」での撮影ということもあり、Maison de Queen仕様のヘルメットを着用しているメンバーの鉄道愛が溢れる作品となった。

結成からとてつもないスピードで日本だけでなく海外まで活動範囲を広げ、そのサウンドとパフォーマンスで世界を席巻していく期待感を感じずにはいられないMaison de Queenから目が離せない！

＜ぁぃぁぃコメント＞

クールでありつつ気分が高揚するような世界観で今まで貫いてきた”メゾクイ感”が存分に詰まっていると思います。これからこの楽曲と共に未来を切り開き突き進んでいく私たちにとって巨大なシールドマシンと撮影させていただけたことは本当に幸運であり感謝の気持ちでいっぱいです。scenarioを通じて世界中のみなさんにもっと沢山のエネルギーを届けていけるよう日々進化していきたいです！

◆『scenario』配信情報

Maison de Queenデビュー曲『scenario』

2026年4月15日(水)配信開始！

＜Maison de Queen＞

「それぞれの人生を歩んできた6人のQueen達が世界を旅しながら革命を起こしていく」というストーリーコンセプトを掲げ、ロックサウンドとドラマ性のある楽曲、そして高いライブパフォーマンスを武器に活動を展開している。

『偶像ファンタジア』 LIVE MV - Maison de Queen - MAKE THE QUEEN Vol.7 @ SHIBUYA WWWX 2025.04.14 （YouTube）

https://youtu.be/tEri1gY7do8



＜member＞

◆JENNI

山形生まれラスベガス育ちYouTuberやソロシンガーなど様々な活動経歴があり過去にJ-WAVEのラジオ番組のナビゲーターを務めるなどマルチな場面で活躍。天真爛漫なキャラクターで出会った人とすぐ仲良くなれる。安定感のある美しい歌唱力でフロアを魅了する。

◆ぁぃぁぃ

子役としてCMやドラマに出演した後、アイドル活動を約8年経験。特徴的な声とパワフルでギャップのある歌唱力に注目が集まる。鉄道やアイドルなど様々なカルチャーに関心があり、何かと”ヲタク気質”である。

◆もいちゃん

数々の著名人が愛用する人気ブランド Whinnyをプロデュースし、カリスマ的存在を放つアイドル。若者への影響力は抜群。ほんわかとした顔立ちからは想像ができないライブでの熱い表現力が魅力

◆星空あずき

Xの100日後にバキバキになる地雷系の投稿シリーズで人気が急上昇。100日目には見事な腹筋を披露し8.4万いいねと4000近くのリポストを得る。幼少期からの器械体操で鍛えられた表現力が見どころ。正真正銘の努力家。

◆高須賀友香

メゾクイの可愛い担当。ぱっつん前髪にツインテールヘアがトレードマーク。ステージ上ではスカートを弾ませキュートな歌唱パートのほとんどを担っている。アイドル中のアイドル。

◆亜門

グループ最年少。スタイル抜群でステージではキレキレのダンスパフォーマンスに定評がある。クールな外見で一見冷たくみられがちだが、心を開いたら思わぬ可愛い一面が垣間見える。独特な世界観で出会った人を魅了する不思議な子。

Maison de Queen オフィシャルサイト

https://maisondequeen.com/#/

(執筆者: gallagherbros)