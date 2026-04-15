『魔女と傭兵』2027年放送でPV解禁 制作はエイトビット！出演は坂泰斗＆早見沙織
テレビアニメ『魔女と傭兵』が日本テレビ系にて2027年より全国放送されることが決定した。あわせて、ティザービジュアル、ティザーPV、メインキャラ設定、スタッフ＆キャスト情報が解禁された。ジグ＝クレイン役を坂泰斗、シアーシャ役を早見沙織、アニメーション制作はエイトビットが担当する。
【画像】早見沙織のキャラ可愛い！公開された『魔女と傭兵』場面カット
同作は、互いに敵対関係だった「孤独な魔女」と「孤高の傭兵」激闘の出会いを果たした二人が、生きる場所を求め、共に未知の大地へと歩み出す本格派バトル＆ハイファンタジー。最凶と最強、異質と異端。似て非なる二人が切り拓く、帰還なき未知への旅を描く。
■あらすじ
『魔術』や『魔獣』が失われた大陸。
その地で唯一、魔術を操れる得体の知れない恐怖の象徴『魔女』
人々に恐れられ、忌み嫌われるその存在を討つべく、討伐隊に参加していた孤高の傭兵・ジグ＝クレインは、森の奥深くで『沈黙の魔女』シアーシャと出会う。
両者の壮絶なる殺し合いは傭兵の勝利によって幕を閉じる……と思われた。
だがその幕切れ、魔女は傭兵にとある依頼を申し込む。
「あなたに私の護衛を依頼します。
―私を、誰にも追われない場所まで連れて行ってください」
『孤独な魔女』と『孤高の傭兵』
似て非なる二人の、生きる場所を求めた帰還なき旅が、いま始まる。
■スタッフ
・原作：超法規的かえる 「魔女と傭兵」(GCN文庫／マイクロマガジン社刊)
・キャラクター原案：叶世べんち
・監督：江崎慎平
・シリーズ構成：谷村大四郎
・キャラクターデザイン：松本圭太
・音響監督：藤田亜紀子
・音楽：石塚玲依
・音楽制作：ランティス
・アニメーション制作：エイトビット
■ジグ＝クレイン役：坂泰斗
「ジグ＝クレイン」役を務めさせて頂きます、坂泰斗です。傭兵として世界を渡り歩き合理的に生き残る術を身につけてきたジグと、長い年月を過ごしながらも迫害を受け1人きりで隠れて生きてきたシアーシャ。そんな2人の物語は壮絶な「殺し合い」から始まります。「魔女と傭兵」、英雄などでは無いはみ出し者の2人が織りなす、ダークで重厚、静かで何処か儚げな物語を是非お楽しみに。
■シアーシャ役：早見沙織
シアーシャの声を担当させていただきます。最初に原作に触れたとき、重厚さ、繊細さ、かつふわっと抜け感もある内容に惹きこまれました。収録では、丁寧に、緻密に、それぞれのキャラクターの表現を重ねていく大変濃密な時間を過ごしています。ひとつひとつ集中して、楽しみながら臨んでいきたいと思っております。ジグとシアーシャ、2人の関係がどのように変化していくのか、ご注目いただけると嬉しいです。アニメーションで描かれる「魔女と傭兵」の世界を、みなさまぜひご堪能ください。
(C) 超法規的かえる・叶世べんち／マイクロマガジン社／魔女と傭兵製作委員会
【画像】早見沙織のキャラ可愛い！公開された『魔女と傭兵』場面カット
同作は、互いに敵対関係だった「孤独な魔女」と「孤高の傭兵」激闘の出会いを果たした二人が、生きる場所を求め、共に未知の大地へと歩み出す本格派バトル＆ハイファンタジー。最凶と最強、異質と異端。似て非なる二人が切り拓く、帰還なき未知への旅を描く。
『魔術』や『魔獣』が失われた大陸。
その地で唯一、魔術を操れる得体の知れない恐怖の象徴『魔女』
人々に恐れられ、忌み嫌われるその存在を討つべく、討伐隊に参加していた孤高の傭兵・ジグ＝クレインは、森の奥深くで『沈黙の魔女』シアーシャと出会う。
両者の壮絶なる殺し合いは傭兵の勝利によって幕を閉じる……と思われた。
だがその幕切れ、魔女は傭兵にとある依頼を申し込む。
「あなたに私の護衛を依頼します。
―私を、誰にも追われない場所まで連れて行ってください」
『孤独な魔女』と『孤高の傭兵』
似て非なる二人の、生きる場所を求めた帰還なき旅が、いま始まる。
■スタッフ
・原作：超法規的かえる 「魔女と傭兵」(GCN文庫／マイクロマガジン社刊)
・キャラクター原案：叶世べんち
・監督：江崎慎平
・シリーズ構成：谷村大四郎
・キャラクターデザイン：松本圭太
・音響監督：藤田亜紀子
・音楽：石塚玲依
・音楽制作：ランティス
・アニメーション制作：エイトビット
■ジグ＝クレイン役：坂泰斗
「ジグ＝クレイン」役を務めさせて頂きます、坂泰斗です。傭兵として世界を渡り歩き合理的に生き残る術を身につけてきたジグと、長い年月を過ごしながらも迫害を受け1人きりで隠れて生きてきたシアーシャ。そんな2人の物語は壮絶な「殺し合い」から始まります。「魔女と傭兵」、英雄などでは無いはみ出し者の2人が織りなす、ダークで重厚、静かで何処か儚げな物語を是非お楽しみに。
■シアーシャ役：早見沙織
シアーシャの声を担当させていただきます。最初に原作に触れたとき、重厚さ、繊細さ、かつふわっと抜け感もある内容に惹きこまれました。収録では、丁寧に、緻密に、それぞれのキャラクターの表現を重ねていく大変濃密な時間を過ごしています。ひとつひとつ集中して、楽しみながら臨んでいきたいと思っております。ジグとシアーシャ、2人の関係がどのように変化していくのか、ご注目いただけると嬉しいです。アニメーションで描かれる「魔女と傭兵」の世界を、みなさまぜひご堪能ください。
(C) 超法規的かえる・叶世べんち／マイクロマガジン社／魔女と傭兵製作委員会
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