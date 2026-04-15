インスタグラム更新

フィギュアスケート界に魅惑の“新ペア”が誕生した。バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんと、四大陸選手権を2度制し今季限りで現役を引退した女子の三原舞依さんが14日、共同でインスタグラムを更新。サイドバイサイドでジャンプを決める動画に、ファンから歓喜の声が上がった。

「舞依ちゃんとサイドバイサイド」とつづった文面とともに公開された動画。織田さんと三原さんが2回転サルコーを鮮やかに着氷し、笑みを浮かべていた。

男子五輪代表の39歳と26歳の四大陸女王による“新ペア”結成。ファンからは歓喜の声が続出した。

「とても とても素敵 何度も何度も見返しています」

「えっもう最高のペアなんですが」

「ありそうでなかった組み合わせ 2人ともスケーティングが滑らかで美しい」

「お二人のペア演技が実現したら絶対見に行きたい」

「アイスショーとかで観たいなぁ 私も舞依ちゃんの滑りが好きです」

「ジャンプ揃ってて綺麗 あとは、織田くんが持ち上げられたらペアいけるね」

三原さんは昨年末の全日本選手権を前に今季限りでの現役引退を表明。同選手権は10位だった。所属するシスメックスのインスタグラムでは、「4月から甲南大学大学院博士後期課程に進学し研究を続けてまいります」と進路を報告していた。



（THE ANSWER編集部）