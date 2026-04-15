タレント新山千春（45）が15日までにインスタグラムを更新。初恋の相手との再会を報告した。

新山は14日に放送されたフジテレビ系「超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜」に出演。近所に住んでいた2歳年上の先輩で、自身の兄の親友だったという初恋の男性と20年ぶりの再会を果たし、「当時ずっと小学校のころから好きでした」と告白した。

番組放送後にストーリーズで「ドキドキの生放送終えました 懐かしの初恋の人との20年ぶりの再会！」と報告し、「誠実な雰囲気は当時と変わらずで今は青森で5つ星ホテルの支配人になられていました」と紹介。「出演できたおかげで20年ぶりに再会することができました！青森から東京にわざわざ来てくれた耕生君そしてお母様、そしてスタッフの皆さんにも感謝です！！わたしのお父さんにも」と今回の企画に関わった人々への感謝をつづった。

新山は04年、プロ野球西武などに所属した黒田哲史氏と結婚し、06年に長女を出産したが、14年に離婚。23年11月にマッチングアプリで知り合った、外資系勤務の14歳年下の一般男性と再婚した。