5,000円以下で楽しめる夜アフタヌーンティー5選。新宿・銀座・表参道など
◆5,000円以下で楽しめる夜アフタヌーンティー5選。新宿・銀座・表参道など
画像：新宿アクアリウムダイニングJeMare-ジェマーレ-
暖かくなり、夜のおでかけにぴったりなこの時期。昼間とはまた違った楽しみ方ができる、“夜アフタヌーンティー”はいかが？ 今回は、5,000円以下で楽しめるカジュアルな夜アフタヌーンティープランをピックアップ。駅直結のお店もあるから、雨の日のおでかけでも安心。コスパ良くちょっと贅沢な女子会を楽しみたいときや、自分へのご褒美にもおすすめ。
◆GINZA TENSHODO CAFE（銀座一丁目）
ミントグリーンの爽やかな空間。銀座で楽しむ遅めの贅沢ティータイム
銀座一丁目駅から徒歩1分という好立地に店を構える、「天賞堂」が運営するカフェテリア「GINZA TENSHODO CAFE」。ミントグリーンを基調とした爽やかな内装と、大きな窓から陽光が降り注ぐ開放的なフロアは、銀座らしい洗練された女子会を楽しむのに最高のロケーション。
こちらでいただけるのは、なめらかなパンナコッタや濃厚なブラウニーなどが楽しめる華やかなアフタヌーンティー。数々のドルチェや軽食が、ティータイムを鮮やかに彩る。さらに、季節の紅茶やエスプレッソなど、豊富なドリンクメニューから好みの1杯を選べるのも贅沢。
こちらのアフタヌーンティーは、17:00まで入店可能なのもうれしいポイント。遅めのランチを兼ねたティータイムや、ショッピングを存分に楽しんだ後のリラックスタイムにも、フレキシブルに利用できるのが魅力。
都会の喧騒を離れた広々とした空間で、香り高い紅茶を片手に、心ゆくまで優雅なひとときを過ごして。
【銀座で優雅なひと時を】プレート3段・10種のアフタヌーンティー+100分カフェフリー
店舗名：GINZA TENSHODO CAFE
住所：東京都中央区銀座2-4-5 2F
提供期間：2026/3/1（日）〜
料金：4,580円
※税・サ込
◆RITUEL CAFE（新宿）
仕事帰りにも！好きなケーキを選べる贅沢ティータイム
新宿駅直結のルミネ1に位置し、アクセス抜群ながらも都会の喧騒を忘れさせてくれる「RITUEL CAFE」。ブルーと白を基調とした洗練された店内に足を踏み入れると、パティシエが厳選食材で作り上げるパンやスイーツの香りに包まれる。
目にも鮮やかな三段仕立てのアフタヌーンティーでは、上段にいちごとピスタチオクリームのタルトやバニラ香るマカロン、中段には生ハムとルッコラのクロワッサンサンド、下段にはスモークサーモンのマリネなど、豪華な顔ぶれが並ぶ。さらに、名物の「フレジエ エスカルゴ」や季節限定ケーキなど、約10種類から好きなカットケーキを選べるという贅沢さ。
18:30まで入店可能なのも大きな魅力。仕事終わりやショッピングをたっぷり楽しんだ後でも、カフェラテボウルなどのドリンクを片手に優雅なティータイムをスタートできる。
新宿の真ん中であることを忘れるような洗練されたカフェ空間で、至福のケーキとともに優雅なティータイムを楽しんで。
【RITUEL CAFE アフタヌーンティー】Afternoon tea RITUEL CAFE+カフェフリー+選べるカットケーキ
店舗名：RITUEL CAFE
住所： 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿ルミネ1 B2F
提供期間：通年
料金：4,950円
※税・サ込
◆Q-pot CAFE. 表参道本店（表参道）
アクセサリーみたいなスイーツに夢中。表参道の隠れ家で特別な女子会
表参道に佇む隠れ家カフェ「Q-pot CAFE. 表参道本店」。アクセサリーデザイナーが手がける世界観が細部まで作り込まれた店内は、Q-pot.のアクセサリーがそのまま本物のスイーツになったかのような、フォトジェニックで遊び心あふれる空間が広がる。
今回登場するのは、フルーツパーラーの人気メニューを詰め込んだ「Melty Memories アフタヌーンティーセット」。メロンとココナッツのムースがとろけるドームケーキや、チョコバナナフレーバーのカップケーキ、爽やかなレモンマカロンなど、パティシエの技が光るキュートなスイーツが勢揃い。セイボリーも充実しており、サクサクのクロワッサンサンドやミネストローネなど、満足度の高いラインナップがテーブルを彩る。
こちらのプランは、17:00まで入店可能なうえ、メッセージプレートの特典が付いているのもうれしいポイント。誕生日のお祝いや気心の知れた友人との女子会をよりいっそう特別な演出で盛り上げてくれるはず。
エンターテインメント性あふれる夢のような空間で、甘く心温まるティータイムを心ゆくまで満喫して。
Melty Memories アフタヌーンティーセット+選べるドリンク1杯+メッセージ入れOK
店舗名：Q-pot CAFE. 表参道本店
住所：東京都渋谷区神宮前3-4-8
提供期間：2026/4/18（土）〜6/1（月）
料金：3,850円
※税・サ込
◆新宿 アクアリウムダイニング JeMare-ジェマーレ-（新宿三丁目）
水槽がゆらめく幻想的な空間。世界三大珍味といちごを味わう贅沢アフタヌーンティー
新宿三丁目駅から徒歩1分、都会の喧騒の中に突如として現れる「新宿アクアリウムダイニングJeMare」。有名デザイナーがプロデュースした店内は、ライトアップされた巨大な水槽が揺らめく神秘的な「深海」の世界。非日常へと誘うアクアリウムを眺めながら、最新の分子ガストロノミー技術を駆使した唯一無二の料理をリーズナブルに堪能できる。
今回ご紹介するのは、旬のいちごを贅沢に使った「深海アフタヌーンティー」。24金スワロフスキーのグラスで華やかに乾杯した後は、フォアグラやトリュフ、キャビアといった世界三大珍味を取り入れた豪華なセイボリーがお目見え。もちろん、いちごを主役にしたパティシエ渾身のスイーツもたっぷりと楽しめる。高級紅茶ブランド「Mighty Leaf」のティーセレクション9種を、心ゆくまでフリーフローで味わえるのも魅力。
こちらのプランは17:00まで入店可能なため、少し早めのディナーを兼ねたティータイムにも最適。深海の静寂に包まれるような幻想的な空間は、大切な人とのデートや、いつもより少し背伸びをしたい女子会にも。
きらめく水槽のかたわらで、豪華食材といちごが織りなす至福のペアリングを五感で堪能しよう。
【旬のいちごを楽しむ★深海アフタヌーンティー】乾杯スパークリング＆Mighty Leafの紅茶飲み放題
店舗名：新宿 アクアリウムダイニング JeMare-ジェマーレ-
住所： 東京都新宿区新宿3-10-10 要会館 4F
提供期間：〜2026/5/31（日）
料金：5,000円
※税・サ込
◆BLOOM TOKYO（汐留）
スープで整いいちごで満たされる。汐留で楽しむ夜のご褒美タイム
カレッタ汐留の一角に店を構える「BLOOM TOKYO」は、スープで体を整え、アフタヌーンティーや夜パフェで心を満たす、自分へのご褒美にふさわしい一軒。オマールエビのビスクをはじめとする本格的な料理から、目にも鮮やかなスイーツまで、まるでフルコースのように味わえる贅沢なコンセプトが魅力。
気になる内容は、いちごの魅力を存分に引き出した「苺のアフタヌーンティー〜序章〜」。まずは心温まる「本日のスープ」で始まり、3種のセイボリーやスコーン、さらには「イチゴのフロマージュツリー」や「ストロベリーチョコチュロス」といった、パティシエのこだわりが詰まったいちご尽くしのスイーツが並ぶ。カフェメニューはフリーフローで楽しめるため、お気に入りの1杯を片手にゆったりと会話を弾ませることができる。
注目すべきは、20:00まで入店可能というフレキシブルさ。仕事終わりのご褒美女子会や、落ち着いた夜のデートなど、ライフスタイルに合わせて優雅な時間を過ごせるのがうれしい。
都会の洗練された空間で、甘酸っぱいいちごの香りに包まれながら、心身ともにリフレッシュする至福のひとときを。
【苺のアフタヌーンティー〜序章〜】+カフェフリー(オープン記念価格)
店舗名：BLOOM TOKYO
住所： 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留 B2F
提供期間：通年
料金：4,500円
※税・サ込
画像：新宿アクアリウムダイニングJeMare-ジェマーレ-
暖かくなり、夜のおでかけにぴったりなこの時期。昼間とはまた違った楽しみ方ができる、“夜アフタヌーンティー”はいかが？ 今回は、5,000円以下で楽しめるカジュアルな夜アフタヌーンティープランをピックアップ。駅直結のお店もあるから、雨の日のおでかけでも安心。コスパ良くちょっと贅沢な女子会を楽しみたいときや、自分へのご褒美にもおすすめ。
ミントグリーンの爽やかな空間。銀座で楽しむ遅めの贅沢ティータイム
銀座一丁目駅から徒歩1分という好立地に店を構える、「天賞堂」が運営するカフェテリア「GINZA TENSHODO CAFE」。ミントグリーンを基調とした爽やかな内装と、大きな窓から陽光が降り注ぐ開放的なフロアは、銀座らしい洗練された女子会を楽しむのに最高のロケーション。
こちらでいただけるのは、なめらかなパンナコッタや濃厚なブラウニーなどが楽しめる華やかなアフタヌーンティー。数々のドルチェや軽食が、ティータイムを鮮やかに彩る。さらに、季節の紅茶やエスプレッソなど、豊富なドリンクメニューから好みの1杯を選べるのも贅沢。
こちらのアフタヌーンティーは、17:00まで入店可能なのもうれしいポイント。遅めのランチを兼ねたティータイムや、ショッピングを存分に楽しんだ後のリラックスタイムにも、フレキシブルに利用できるのが魅力。
都会の喧騒を離れた広々とした空間で、香り高い紅茶を片手に、心ゆくまで優雅なひとときを過ごして。
【銀座で優雅なひと時を】プレート3段・10種のアフタヌーンティー+100分カフェフリー
店舗名：GINZA TENSHODO CAFE
住所：東京都中央区銀座2-4-5 2F
提供期間：2026/3/1（日）〜
料金：4,580円
※税・サ込
◆RITUEL CAFE（新宿）
仕事帰りにも！好きなケーキを選べる贅沢ティータイム
新宿駅直結のルミネ1に位置し、アクセス抜群ながらも都会の喧騒を忘れさせてくれる「RITUEL CAFE」。ブルーと白を基調とした洗練された店内に足を踏み入れると、パティシエが厳選食材で作り上げるパンやスイーツの香りに包まれる。
目にも鮮やかな三段仕立てのアフタヌーンティーでは、上段にいちごとピスタチオクリームのタルトやバニラ香るマカロン、中段には生ハムとルッコラのクロワッサンサンド、下段にはスモークサーモンのマリネなど、豪華な顔ぶれが並ぶ。さらに、名物の「フレジエ エスカルゴ」や季節限定ケーキなど、約10種類から好きなカットケーキを選べるという贅沢さ。
18:30まで入店可能なのも大きな魅力。仕事終わりやショッピングをたっぷり楽しんだ後でも、カフェラテボウルなどのドリンクを片手に優雅なティータイムをスタートできる。
新宿の真ん中であることを忘れるような洗練されたカフェ空間で、至福のケーキとともに優雅なティータイムを楽しんで。
【RITUEL CAFE アフタヌーンティー】Afternoon tea RITUEL CAFE+カフェフリー+選べるカットケーキ
店舗名：RITUEL CAFE
住所： 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿ルミネ1 B2F
提供期間：通年
料金：4,950円
※税・サ込
◆Q-pot CAFE. 表参道本店（表参道）
アクセサリーみたいなスイーツに夢中。表参道の隠れ家で特別な女子会
表参道に佇む隠れ家カフェ「Q-pot CAFE. 表参道本店」。アクセサリーデザイナーが手がける世界観が細部まで作り込まれた店内は、Q-pot.のアクセサリーがそのまま本物のスイーツになったかのような、フォトジェニックで遊び心あふれる空間が広がる。
今回登場するのは、フルーツパーラーの人気メニューを詰め込んだ「Melty Memories アフタヌーンティーセット」。メロンとココナッツのムースがとろけるドームケーキや、チョコバナナフレーバーのカップケーキ、爽やかなレモンマカロンなど、パティシエの技が光るキュートなスイーツが勢揃い。セイボリーも充実しており、サクサクのクロワッサンサンドやミネストローネなど、満足度の高いラインナップがテーブルを彩る。
こちらのプランは、17:00まで入店可能なうえ、メッセージプレートの特典が付いているのもうれしいポイント。誕生日のお祝いや気心の知れた友人との女子会をよりいっそう特別な演出で盛り上げてくれるはず。
エンターテインメント性あふれる夢のような空間で、甘く心温まるティータイムを心ゆくまで満喫して。
Melty Memories アフタヌーンティーセット+選べるドリンク1杯+メッセージ入れOK
店舗名：Q-pot CAFE. 表参道本店
住所：東京都渋谷区神宮前3-4-8
提供期間：2026/4/18（土）〜6/1（月）
料金：3,850円
※税・サ込
◆新宿 アクアリウムダイニング JeMare-ジェマーレ-（新宿三丁目）
水槽がゆらめく幻想的な空間。世界三大珍味といちごを味わう贅沢アフタヌーンティー
新宿三丁目駅から徒歩1分、都会の喧騒の中に突如として現れる「新宿アクアリウムダイニングJeMare」。有名デザイナーがプロデュースした店内は、ライトアップされた巨大な水槽が揺らめく神秘的な「深海」の世界。非日常へと誘うアクアリウムを眺めながら、最新の分子ガストロノミー技術を駆使した唯一無二の料理をリーズナブルに堪能できる。
今回ご紹介するのは、旬のいちごを贅沢に使った「深海アフタヌーンティー」。24金スワロフスキーのグラスで華やかに乾杯した後は、フォアグラやトリュフ、キャビアといった世界三大珍味を取り入れた豪華なセイボリーがお目見え。もちろん、いちごを主役にしたパティシエ渾身のスイーツもたっぷりと楽しめる。高級紅茶ブランド「Mighty Leaf」のティーセレクション9種を、心ゆくまでフリーフローで味わえるのも魅力。
こちらのプランは17:00まで入店可能なため、少し早めのディナーを兼ねたティータイムにも最適。深海の静寂に包まれるような幻想的な空間は、大切な人とのデートや、いつもより少し背伸びをしたい女子会にも。
きらめく水槽のかたわらで、豪華食材といちごが織りなす至福のペアリングを五感で堪能しよう。
【旬のいちごを楽しむ★深海アフタヌーンティー】乾杯スパークリング＆Mighty Leafの紅茶飲み放題
店舗名：新宿 アクアリウムダイニング JeMare-ジェマーレ-
住所： 東京都新宿区新宿3-10-10 要会館 4F
提供期間：〜2026/5/31（日）
料金：5,000円
※税・サ込
◆BLOOM TOKYO（汐留）
スープで整いいちごで満たされる。汐留で楽しむ夜のご褒美タイム
カレッタ汐留の一角に店を構える「BLOOM TOKYO」は、スープで体を整え、アフタヌーンティーや夜パフェで心を満たす、自分へのご褒美にふさわしい一軒。オマールエビのビスクをはじめとする本格的な料理から、目にも鮮やかなスイーツまで、まるでフルコースのように味わえる贅沢なコンセプトが魅力。
気になる内容は、いちごの魅力を存分に引き出した「苺のアフタヌーンティー〜序章〜」。まずは心温まる「本日のスープ」で始まり、3種のセイボリーやスコーン、さらには「イチゴのフロマージュツリー」や「ストロベリーチョコチュロス」といった、パティシエのこだわりが詰まったいちご尽くしのスイーツが並ぶ。カフェメニューはフリーフローで楽しめるため、お気に入りの1杯を片手にゆったりと会話を弾ませることができる。
注目すべきは、20:00まで入店可能というフレキシブルさ。仕事終わりのご褒美女子会や、落ち着いた夜のデートなど、ライフスタイルに合わせて優雅な時間を過ごせるのがうれしい。
都会の洗練された空間で、甘酸っぱいいちごの香りに包まれながら、心身ともにリフレッシュする至福のひとときを。
【苺のアフタヌーンティー〜序章〜】+カフェフリー(オープン記念価格)
店舗名：BLOOM TOKYO
住所： 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留 B2F
提供期間：通年
料金：4,500円
※税・サ込