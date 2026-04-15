FIFAワールドカップ2026出場国紹介 スウェーデン

サッカー日本代表のＷ杯グループリーグ３戦目の相手がスウェーデンに決まった。欧州予選では絶不調に陥りながら、プレーオフでは組織と個の力を合わせて２連勝。もともと欧州のサッカーシーンで活躍するタレントが揃っている強敵だ。

【予選最下位もプレーオフ勝利で本大会へ】

北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフのパスＢ決勝、ポーランドを３−２で破ったスウェーデンが２大会ぶり13回目の出場を決めた。これによりスウェーデンは、本大会で日本と同組のグループＦに入ることとなった。



日本とＷ杯のグループリーグ３戦目で対戦するスウェーデン photo by Getty Images



今予選のスウェーデンは、かつてないほどに苦戦を強いられた。ヨン・ダール・トマソン監督率いるチームは予選グループＢ（スイス、コソボ、スロベニア）を戦い、４試合終了時点で１分３敗と大不振。４試合目となるホームでのコソボ戦に０−１で破れ、トマソン監督は解任となった。

再建を託されたのは、ブライトンやチェルシーを率いたグレアム・ポッター監督。かつてポッターは、スウェーデン４部リーグのエステルスンドをわずか５年でトップリーグに昇格させ、カップ戦でクラブ初タイトルをもたらし、ヨーロッパリーグでベスト32進出という快挙を達成するなど、スウェーデンでの実績がある。

スウェーデン人の気質を深く理解するこのイングランド人監督は、システムを前監督の３−５−２から伝統的な４−４−２へと回帰し、守備の安定に取り組んだ。

バラバラだったチームを団結させ、迷走していた戦い方もやり慣れたものへと整理した。しかし、初陣となるアウェーのスイス戦で１−４と大敗し、最終戦のスロベニアにも１−１で引き分けた。結局、２分４敗と１勝もできず、グループ最下位でグループステージを終えることとなった。

しかし、最下位という成績でありながら、スウェーデンは最後の出場権を懸けたプレーオフに進出した。なぜプレーオフへ進めたのか。このプレーオフの進出枠には２つのルートがあった。

プレーオフ進出16枠のうち、12枠は各グループの２位チームに。そして残りの４枠は、UEFAネーションズリーグ2024−25で各グループ１位チームのうち、Ｗ杯欧州予選グループステージで１位突破、あるいはプレーオフ枠の２位にも入らなかった上位４チームに与えられたのだ。

ネーションズリーグでリーグＣ・グループ１で首位だったスウェーデンは、この条件のなかで残り４枠のなかに入り、プレーオフ・パスＢの準決勝に進出することができた。

【ギェケレシュの得点力】

かくしてウクライナとのパスＢ準決勝に臨んだスウェーデンだったが、懸念材料があった。それはストライカーのアレクサンデル・イサクと、サイドアタッカーのデヤン・クルゼフスキという攻撃の主軸ふたりをケガによる長期離脱で失い、プレーオフにも間に合わないことだった。

そんな窮地を救ったのが、2025年の最多得点者（クラブと代表の合計）に贈られるゲルト・ミュラー・トロフィーを獲得したヴィクトル・ギェケレシュだった。

ポッター監督はイサク、クルゼフスキを欠くなか、ギェケレシュを最大限に生かすため、３−４−２−１のシステムに変更。守備時は５−４−１で固く守り、攻撃時は３−５−２と可変し、エースの得点力に懸けた。

指揮官の期待に応えるように、ギェケレシュは準決勝でハットトリックを達成し、ウクライナを３−１で破って決勝へ進出。そしてポーランドとの決勝戦。２−２で迎えた88分にギェケレシュが決勝点を叩き込み、３−２でスウェーデンを本大会へと導いた。

本大会ではグループＦで３戦目に日本と対戦する。大会までにイサクやクルゼフスキが間に合うかはわからない。それでもギェケレシュを筆頭に、アンソニー・エランガやベンジャミン・ニグレン、ヤシン・アヤリ、ルーカス・ベリヴァルら、若いタレントを擁する"北欧の雄"は決して侮れない。