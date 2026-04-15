スマホのバッテリーがかなり劣化しています。交換して使い続けるか、買い替えるかどちらが得でしょうか？

スマホのバッテリーが劣化したときにまず確認したい症状

まず確認したいのは、不調の原因が本当にバッテリーだけなのかという点です。スマホの電池は消耗品なので、使い続けるほど持ち時間は短くなります。

実際にメーカーや通信事業者では、充電の減りが早くなる、発熱しやすくなる、突然電源が落ちる、バッテリーが膨張するといった症状を劣化のサインとして案内しています。ただし、動作の重さや画面表示の問題は、バッテリー劣化以外の要因も関係するため、総合的に判断する必要があります。

iPhoneでは、設定画面からバッテリーの状態を確認できます。最大容量が80％前後まで低下している場合は、バッテリー交換を検討しやすくなります。

Androidでは、バッテリーの状態確認方法が機種によって異なります。機種によっては、設定画面やメーカー独自の診断機能から確認できますが、一部の機種では詳細な状態を自分で確認できない場合もあります。そのため、まずは端末の設定画面やメーカー公式サイトの案内を確認すると安心です。



バッテリー交換したほうが得になるケース

バッテリーの交換が向いているのは、今のスマホに大きな不満がなく、困りごとが電池の減りだけに限られている場合です。画面割れやカメラ故障がなく、動作もまだ十分であれば、本体ごと買い替えるより出費を抑えやすくなります。データ移行や設定のやり直しが少なく、使い慣れた端末をそのまま使える点もメリットです。

特に購入から2～3年程度で、OSやアプリの動作に大きな問題がないなら、交換の価値は高くなります。バッテリー交換の費用は機種や依頼先によって異なりますが、8000円～1万8000円前後が一つの目安です。

一方、新しいスマホへの買い替えは、手ごろな機種でも4万円前後から、上位機種では20万円を超えることもあります。そのため、今のスマホに大きな不満がないなら、まずはバッテリー交換を検討したほうが出費を抑えやすいでしょう。

スマホのバッテリー交換は、多くのメーカーや携帯会社、修理窓口などで受け付けています。スマホの電池は本体に内蔵されている機種が多いため、自分で無理に取り外そうとせず、メーカー公式サポートや信頼できる修理窓口に相談することが基本です。

バッテリーに膨張や発熱などの異常がある場合は、安全のため直ちに使用を中止し、早めに相談や点検、交換を依頼しましょう。



スマホを買い替えたほうが得になるケース

一方で、買い替えたほうが得になるのは、バッテリー以外にも不満がある場合です。例えば、動作が全体的に遅い、ストレージの容量が不足している、カメラ性能に不満がある、修理受付が終わっている可能性がある、といった場合は、バッテリー交換しても満足度が上がりにくいでしょう。

また、端末がかなり古い場合は、今後さらに別の部品が不調になる可能性もあります。そうなると、今回はバッテリーを交換しても、近いうちに再び別の出費が発生するかもしれません。

結果として、最新の機種に買い替えることで、セキュリティーやアプリのサポートが長期的・安定的に続くため、長く快適に使い続ける選択肢になりやすいです。



バッテリーを交換して使い続けるか機種変更するかは「あと何年使えるか」で決めよう

迷ったときは、今のスマホをあと何年使いたいかを一つの目安にすると、交換か買い替えかを判断しやすくなります。あと1～2年程度で利用を終えるつもりなら、バッテリー交換のほうが得になりやすいでしょう。

一方、3年以上使いたく、性能面でも不満があるという場合は、修理費用を含めて考えると、買い替えのほうが結果的に無駄は少なくなることがあります。また、普段から高温環境を避ける、発熱したまま充電し続けない、消費電力の大きい設定を見直すといった対策で、バッテリーの負担は軽くすることができます。

結論として、バッテリー以外に大きな不具合がなく、動作も快適なら交換、端末全体の古さを感じるなら買い替えが基本です。目先の出費だけでなく、今後どれだけ快適に使えるか、セキュリティーやサポート期間も含めて判断すると、より納得しやすい選択になるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー