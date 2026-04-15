京都府南丹市で見つかった遺体は、足取りがわからなくなっていた同市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）だと確認された。

現時点で死因はわからず事件性の有無も判然としないが、かばんや靴が離れた山中で発見されるなど不可解な点が多く、府警が全容解明を進める。

府警は１４日午後６時４５分から、捜査１課幹部が府警本部で説明を行った。事件性については、「事件事故の両方を考え、当日の足取りから幅広く捜査する」と述べた。身元を特定した根拠や、死因が不詳の理由については「差し控える」「お伝えできない」として明言を避けた。

安達君については、３月２３日に行方不明となっていることが判明したが、家族が車で学校近くまで送ったとする一方、学校の防犯カメラに姿が映っておらず、足取りは不明だ。通学かばんや履いていたとみられる靴は数キロ離れた山中で別々に見つかった。府警は周辺の防犯カメラや目撃者の捜査を継続し、詳しい状況の解明を目指す。

府警や近隣住民によると、遺体が見つかったのは、同小から南約２キロで、民家や田畑が点在する地域。里山の麓で、農道から少し入った雑木林付近という。同小や安達君の自宅から車道でつながっている。農道には車で入れるが、外部の人が普段訪れるような場所ではないという。

府警の捜査員は、１４日も周辺を詳しく調べていた。雑木林につながる農道には規制線が張られ、午前から捜査車両が集まり、鑑識課員らがブルーシートなどを持って入っていった。

安達君、活発で友達思い

安達君の友人らは無事を祈り、再会を願っていたがかなわなかった。地域住民らからは、深い悲しみの声が上がった。

複数の児童や保護者の話では、安達君は遊具で遊ぶことが好きな活発な性格だった。放課後には園部小に隣接する学童保育で、学年を問わず友達をつくり、折り紙などをして過ごしていたという。学校では鬼ごっこをし、安達君の自宅でゲームをして遊んだことがある年下の男子児童は「友達思いのいい人。早く（無事で）見つかったらいいのに」と話していた。

同小などによると、安達君の自宅は学校から遠方にあることから、保護者がよく車で送っていた。行方不明になった翌日の３月２４日は旅行に行く予定で、行方不明になる前の時点で、家族から「欠席する」と連絡があったという。

両親が公表を望んだため、同２５日には府警が情報提供を求めて顔写真や当時の服装を公開。学校側によると、母親は憔悴（しょうすい）した様子だった。捜索には府警のほか、消防団も加わり、家族らは頭を下げて協力を求めていたという。

娘が同小を卒業したばかりという４０歳代の会社員女性は「こんな平和な田舎で想像もしていなかった。本当にショックだ」と言葉少なだった。同小近くに住む会社員女性（５６）は「安達君は長く見つけてもらえず、さみしい思いをしていただろう」と話した。南丹市の３０歳代の会社員男性は「早く解決し、真相が明らかになってほしい」と語った。

遺体が発見された現場では１４日、献花し手を合わせる人の姿があった。

同小は同日、臨時休校した。昼にはアプリで全校児童約５００人の保護者に児童の様子を尋ね、大きな体調の変化などはなかったとするが、通常授業に戻すのは困難だと判断。１５〜１７日は時間を短縮して再開するとした。南丹市教育委員会は児童らの様子をみながら、今後の対応を検討していきたいとしている。