100均に良いのあるよ！アイディア次第で趣味にも実用にも！推し活ポーチが以上に使える

今回ご紹介するのはセリアのミニポーチ。アイディア次第で趣味にも、実用的にも使えるスグレモノなんです。シンプルだからこそ使い勝手◎。中身が見やすい透明なPVC素材で、推しを入れるもよし、忘れたくないものを入れるもよしです！実際に使ってみたので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：PVCケース ミニ カラビナ付

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：65×90mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804162042

シンプルだからこそ使いやすい！セリアの『PVCケース ミニ カラビナ付』

最近よく見かけるフィギュアが景品のカプセルトイ。可愛いのですが、持ち運べないのがちょっぴり残念でした…。

そこでおすすめなのがセリアの『PVCケース ミニ カラビナ付』。カプセルトイの景品や、ボールチェーンなどの付いていないミニフィギュアなどを入れて持ち運べるアイテムです。

カラビナフック付きで、バッグやベルトループ、ポーチなどに付けられます。商品名通りミニサイズではありますが、ちょっとしたものを入れて持ち運ぶのにはぴったりです。

ミニフィギュアだけじゃない！薬の持ち運びにも！

『PVCケース ミニ カラビナ付』は薬の持ち運びにもおすすめ。その日に飲む分だけの薬やサプリを入れてバッグに付けておけば目に入るので、うっかり飲み忘れてしまうのを防止できます。

また小銭や切符、リップや目薬などバッグの中で迷子になりがちなアイテムを入れるのにおすすめ。透明度が高く中身がよく見えるので、管理がしやすいですよ。

今回はセリアの『PVCケース ミニ カラビナ付』をご紹介しました。使い方次第で、趣味にも、実用的にも使えるスグレモノ。

110円（税込）とお安いので、複数買いしたいという方にもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。