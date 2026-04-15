「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）

打撃グローブを片づけながら、森下暢仁投手は唇を結んだ。五回の広島攻撃。自身の打席が訪れた場面で、交代を告げられた。プロ入り後、２度目の地方球場の登板は、悔しさが残る４回７安打４失点。自身初の“地方星”も手にすることができず、今季２敗目を喫した。

「抑えないといけない立ち上がりで、試合を壊してしまった。そこを反省しないといけない」

初回、先頭・福永の遊撃への内野安打から無死満塁のピンチを招き、ボスラーの右犠飛で先制点を献上。花田、サノーにも連続適時打を浴び、いきなり４点を失った。

際どいコースを見極められ、ボール球が増えたことが苦しい投球につながり、「ゾーンで勝負できなかったので」と悔しさをのぞかせた。慣れない地方球場のマウンドだったが、「そこはあまり関係ない。相手を抑えられなかったので」と言い訳にはしなかった。

二回以降は立ち直り、併殺打でピンチをしのぐなど要所を締めた。それだけに初回の失点が悔やまれる。中日には２４年８月３日に勝ったのを最後に、これで９連敗となった。悪い流れを断ち切ることができない。

新井監督は「また、次頑張ってもらいましょう」とリベンジに期待を寄せた。森下の快投が浮上を目指すチームには欠かせない。豊橋の夜に味わった悔しさを次回のマウンドで晴らす決意だ。