予想外の展開が笑顔を届けることになったのは、鳥のオモチャを真剣な顔で見つめていた猫ちゃんの光景。鳥のオモチャに狙いを定めて飛びかかった…と思いきや。猫ちゃんが狙っていたのは予想外の物だったようで…？投稿を見ていた人からは、「大声出して吹き出しましたｗ」「ぬしさんと同時にツッコミましたｗ」と、驚きと笑いが巻き起こっています。

【動画：動く鳥のおもちゃを見つめていた猫→『飛びかかった』と思ったら…「ツッコまずにはいられないｗ」「声出して笑った」】

鳥のオモチャを真剣に見つめるまるちゃん

Instagramアカウント『まる』に投稿されて話題となっているのは、鳥のオモチャを見つめていた猫ちゃんの予想外すぎる反応。ある日、ハチワレ猫のまるちゃんは、カーペットの上に置いてあった鳥のオモチャを真剣そうに見つめていたそう。翼を広げてパタパタと動く様子が、まるちゃんの狩猟本能を刺激しているようです。

体勢を低くし、まん丸に見開いた目で鳥のオモチャを見つめるまるちゃんの姿は、野鳥を見つめるハンターそのもの。そのカッコイイ姿に惚れ惚れしてしまいます。

勢いよく飛びかかったと思いきや…？

タイミングを見計らい、飛び出す準備を整えていたまるちゃん。そして次の瞬間…鳥のオモチャがある方へ向かって勢いよく身を乗り出すまるちゃん！野生のハンターのように鳥のオモチャに飛びかかる…かと思いきや。なんと、まるちゃんが飛びついた相手は鳥のオモチャではなく、その手前に落ちていた紐状のオモチャだったそう。

まさかのターゲット変更に、まるちゃんの様子をそばで見守っていた飼い主さんは思わず「そっちかーい！」とツッコミを入れずにはいられなかったとのこと。そんな自由気ままなまるちゃんと飼い主さんの日常風景に、なんだか癒やされてしまいます。

相手が『エビフライのぬいぐるみ』の時は…

鳥のオモチャの時には、飛びかかる寸前に進路変更をしてしまったまるちゃん。しかし、相手が『エビフライのぬいぐるみ』の時には、飼い主さんの想像を上回る真剣なハンティングを見せることに。その日、床の上でくつろいでいるまるちゃんを見かけた飼い主さんは、エビフライのぬいぐるみをまるちゃんの近くに置いてみたそう。

すると、まるちゃんはエビフライのぬいぐるみを抱きしめ…一心不乱にキック！その顔はエビフライのぬいぐるみ以外目に入っていません。

そんなまるちゃんの姿を見た飼い主さんは、「こんなに激しいまるちゃん久しぶりに見た」と驚きの声をあげたそう。普段は気まぐれで可愛いけれど、時にはかっこいいハンターな一面も見せてくれるまるちゃんなのでした。

鳥のオモチャから紐に狙いを変更するまるちゃんの光景には、「マジでそっちかーいっ！ｗ」「ボケとツッコミで名コンビすぎますｗ」「楽しそうなまるちゃん♪」と温かな笑いが起こることに。

Instagramアカウント『まる』では、そんなまるちゃんのたくさんの魅力が綴られています。

まるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。