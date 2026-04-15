お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が14日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・20）に出演。歌手・和田アキ子（76）から怖がられていることを明かした。

今回は「井口のこのメンツなら勝てる格付け」と題して放送された。格付け企画でワーストの常連である井口が、自ら考案した有利なテーマで1位を目指す特別版。今回、井口が自信満々に掲げたテーマは「40〜50代の働く女性に聞いた、意外とカワイイと思う芸人」だった。

自身の予想順位は当然1位とし、「最初の悪口を言って嫌われてるフェーズから、どんどん変わってきて、一生懸命遮二無二頑張っている姿が刺さってると思う」と分析した。

これに対し、有吉弘行が「確かに。年上の和田アキ子さんとかも“カワイイ”って言うもんね」とコメント。この発言に井口は「和田アキ子さんは、僕の歯が怖くてしょうがないって。僕の歯が。あのアッコさんが僕に対しては…」と、おびえられていると訂正してスタジオを爆笑させた。

和田から「怖いねん。ウチ、お前の歯アカンねん」と“NG”を出されているため、井口は「だから、一応口を隠しながら近づいていって」と話しかける際に配慮していることを告白した。

さらに、過去にレントゲンを撮った際、鼻の中にも歯があることが判明。この事実を和田に伝えると「もう気持ち悪い…」とドン引きされたことを明かした。