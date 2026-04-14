『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、3月13日（金）～15日（日）の3日間に開催された「GMG FES 2026」。4WD・SUVカスタムの牽引役であるGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、今年は記念すべき10回目の開催となり、全国から集まった4WD・SUV愛好家、関連メーカーの熱意で会場は大いに盛り上がりました。

また、会場に接する屋外特設駐車場では、100台の車両が停められるスペースも。モトメガネ撮影班が取材した2日目には、屋外特設駐車場でランクル250オーナーズクラブ「LC250club」のオフミーティングも行なわれました。

それでは、各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ボス猿

年齢：50代

車両名：トヨタ・ランドクルーザー プラド

年式：2024年

所有歴：2年

主な使用シーン：レジャー・ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「これまでシボレー・タホなどアメ車を中心に乗ってきました。いいクルマでしたがオーバーヒートなどのトラブルは多かったです笑。燃費も3～4km/Lでしたし…。今は久しぶりの国産車で、安心して乗れています」

愛車のお気に入りポイントは？

「大きすぎるアメ車に比べるとコンパクトで小回りが利くところですね。燃費も8km/Lは走りますので、遠出も困りませんし、何より走っていてとても気持ちがいいクルマです」

カスタムを始めたキッカケは？

「18歳からクルマばかりの人生で、愛車を買ったらカスタムすることが当たり前になっていました。もちろんこのプラドも同じです。4WD車らしさを出しながら、街乗りもカッコよく走れるクルマを目指してカスタムしています」

お気に入りのポイントは？

外装

「4WD車で定番の外装パーツは社外バンパーですが、このクルマはあえてエアロパーツを組み込んでいます。後方にはHDIのサイドウィンドラックを付けるなど、オンとオフを適度にバランスさせてみました」

内装

エンジン関連

マフラー：DOUBLE EIGHT

足まわり

ホイール：RAYS（TEAMDAYTONA）20インチ

タイヤ：BFグッドリッチ All-Terrain T/A

ショック：JAOS（ワンオフ）F3.5／R2.5～3.0インチアップ

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「スーパーチャージャー」

あなたにとって「クルマ」とは？

「遊び」

今後もGMG FESの動向をチェックしよう！

GMG FESのテーマは「文化祭”みたいな体験型フェス」。ただの展示会とは異なり、会場だけの特価販売はもちろん、パーツをその場で取り付けしてくれたり、値引き交渉も可能だったりと、ユーザーとメーカーの距離感が近い。まさに4WD・SUVファンのためのお祭りだ。

GMGJAPAN公式Youtubeチャンネルより

家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさんなこともGMG FESの魅力「キッズスペースをちょっとだけ設けましたよ」などというレベルではなく、子どもたちがガッツリ遊べるスペースを確保しているほか、ミニゲームやじゃんけん大会などがあり、家族全員が丸1日楽しめるイベントとなっています。さらにペット同伴も可。

見て、触れて、体験して、さらにお得にパーツを購入して、家族みんなが笑顔になれるGMG FESは、これからも規模をドンドンと拡大して盛り上がりを見せています。今後の動向をお見逃しなく！