記事ポイント ファミリーファッションやまだいがLINE登録者向けに500円クーポンが当たるキャンペーンを開催税込1,000円以上の買い物で使える特典が新生活シーズンの家計を後押し福岡県や熊本県を中心としたやまだい全店で期間限定の応募機会を用意 ファミリーファッションやまだいがLINE登録者向けに500円クーポンが当たるキャンペーンを開催税込1,000円以上の買い物で使える特典が新生活シーズンの家計を後押し福岡県や熊本県を中心としたやまだい全店で期間限定の応募機会を用意

ファミリーファッションやまだいが、新生活シーズンの買い物をお得に楽しめる「春の新生活LINEで応援キャンペーン」を開催しています。

やまだい公式LINEに登録すると、税込1,000円以上の買い物で使える500円クーポンが抽選で100名に当たります。

普段の衣料品や生活まわりの買い足しを進めたい人にうれしい期間限定企画です。

やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」

開催期間：2026年4月2日〜5月10日開催店舗：ファミリーファッションやまだい全店賞品：500円クーポン当選人数：100名利用条件：税込1,000円以上の買い物で利用可能申込みURL：https://lin.ee/TmVxlIQキャンペーンURL：https://www.f-yamadai.jp/category/flyer

やまだい公式LINEに登録すると、春の買い替えやまとめ買いに使いやすいクーポンの抽選に応募できます。

新生活に必要な衣料品や日用品まわりの買い物を、いつもの来店で少しお得にできる点が魅力です。

応募特典

特典内容：500円クーポン対象者：やまだい公式LINE登録者当選人数：100名使用条件：税込1,000円以上の買い物で利用可能

500円クーポンは、日常使いの衣料品や生活雑貨を購入する際の負担を軽くしてくれます。

家族分の買い足しや季節の衣替えを予定している人にも使いやすい特典です。

参加方法

参加方法：やまだい公式LINEに登録して応募応募URL：https://lin.ee/TmVxlIQ対象期間：2026年4月2日〜5月10日

LINEから申し込めるため、店頭でよく買い物をする人は手軽に参加できます。

スマートフォンで登録しておくと、今後の販促情報も受け取りやすくなります。

店頭での活用シーン

主な取扱商品：婦人服、紳士服、子供・ベビー服、作業着、肌着、くつ下、バッグ、アクセサリー、寝具、インテリアなど運営会社：株式会社やまだい公式サイト：https://www.f-yamadai.jp

やまだい各店では、家族向けの衣料品から寝具やインテリアまで幅広くそろいます。

新生活の準備をまとめて進めたい人にとって、応募と買い物を同時に済ませやすいキャンペーンです。

やまだいの期間限定キャンペーンは、日々の買い物にちょっとしたお得感を加えたい人に向いています。

衣料品を中心に生活に必要なアイテムを扱う店舗だからこそ、新生活の準備と相性のよい特典になっています。

LINE登録だけで応募しやすく、いつもの買い物の延長で参加できる点も見逃せません。

やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」はいつまで参加できますか？

A. やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」は2026年5月10日まで参加できます。

Q. 500円クーポンはどのような条件で使えますか？

A. 500円クーポンは税込1,000円以上の買い物で利用できます。

Q. キャンペーンにはどこから申し込めますか？

A. キャンペーンは、やまだい公式LINEの応募URLから申し込めます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新生活の買い足し応援特典！ やまだい「春の新生活LINEで応援キャンペーン」 appeared first on Dtimes.