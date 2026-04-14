「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

最下位のロッテが今季２度目の３連敗。今季最多の借金６となった。

先発・ジャクソンの乱調が響いた。初回、先頭からの２者連続四球でピンチを招くと、郡司に先制適時打を浴びた。同点として迎えた四回には、１安打２四死球で２死満塁とされ、水野に右翼線２点二塁打を浴びた。六回には田宮に被弾。７回６安打４失点、四死球は６だった。「しっかりプランは立ててゲームに入ったが今日の内容からしてはうまくいかなかったのかなって思います。自分の長所っていうのは積極的に早く打者を追い込むんだけれど、今日はそこが思い描いたようにはできなかった」とコメントした。

打線は１点を追う二回、寺地が泳ぎながら捉える技ありの同点ソロ。「打ったのはフォークだと思います。一発で捉えることができたので良かったです」とコメント。ホームＺＯＺＯマリンスタジアムで達から２９イニング目にして初めて得点を奪った。

だが、その後は沈黙。七回は敵失と死球で１死一、二塁としたが、上田が一ゴロ、代打佐藤は三飛に倒れた。八回は１死から西川、藤原の連打で一、二塁としたが、岡が空振り三振、ポランコも捕邪飛に倒れ、少ない好機も生かせなかった。九回も１死満塁の好機を作ったが、得点を奪えなかった。