中学時代の同級生と不倫した夫に対し、妻が復讐のために立ち上がる！ 実話をもとに描かれたスカッとする不倫断罪物語！【書評】

中学時代の同級生と不倫した夫に対し、妻が復讐のために立ち上がる！ 実話をもとに描かれたスカッとする不倫断罪物語！【書評】