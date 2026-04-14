〈遺体は結希くんだった…死因は不詳〉「消防団が回ったときは何も見つからなかったのに…」なぜ2日にわたり靴、遺体が見つかったのか？

京都府南丹市の小学６年生、安達結希君（11）が行方不明となってから3週間が経過した。本人が着用していた服装と「矛盾のない」服装の遺体が見つかったことで、山間の静かな地域には大阪や東京から殺到した報道陣に加え、スマホ片手のSNS配信者たちも訪れ様相が一変している。

【画像】「最悪の結果になってしまった」近隣店舗に貼られた情報提供募集のチラシと混乱する現場付近の写真

結希君が姿を消したと思われる園部小を起点に、数キロ離れたバラバラの地点で見つかった通学用ランリュックと靴、そして靴なき遺体をつなぐものは何なのか。謎が深まる現場を取材班が歩いた。

「何日か前に消防団の車がグルっと一周回っていたことはあったけど…」

4月13日夕方、行方不明時の結希君と「矛盾のない」服装の遺体を京都府警の捜査員が見つけたのは、園部小から南に約２キロの里山の麓で民家や畑があるエリア。一夜明けた14日朝には、遺体発見現場周辺に大勢の報道陣が集まり、上下スウェットの服装でスマホのカメラを現場に向けるユーチューバーらしき人物たちも、複数確認できた。

正午過ぎに再び訪れた際も、現場付近には20人以上の報道陣がいて農道の方にカメラを向けている。規制線の奥の農道には捜査車両が見え、ときおり捜査員が歩いて戻ってくるのが見える。

現場は「半田区」という名称の集落で、副区長の男性が取材にこう証言してくれた。

「ここは畑や田んぼに行くのに使う道だよ。それと、JR園部駅の方に抜けていけるから近所の人が歩いたり車で通ったりもする。警察がいるのに気づいたのは昨日の午後5時くらいのことで、捜査車両が2~3台止まっていた。それより何日も前に消防団の車がグルっと一周回っていたことはあったけど、その時は見つからなかったからね。



消防団が見落としたのか、もしかすると遺体はその後に置いたのかも知らん。いずれにしても、子どもが1人で来て迷い込むような場所ではないと思うわ。しかし、この辺りは嫌な事件ばっかりあるわ。近所の峠で車がひっくり返って中の人が亡くなったり、2週間前には国道沿いの小屋で亡くなった人もいた。それで今度はこの事態やからな……。区民のあいだでも『嫌やなぁ』って話になってるわ」

「身元と死因が確定すれば、事件は早期解決する？」

現場から約7キロ南に離れた結希君の自宅周辺も、捜査員が断続的な出入りが続いていた。自宅に続く小道は捜査車両が止まっていて事実上「封鎖」されており、厳戒態勢という雰囲気が続いた。肩に黒いバッグをかけた捜査員がときおり車両と自宅の間を往復し、それを報道陣のカメラが追いかけるという時間が長く続いた。

自宅周辺の報道陣は正午ごろには約40人に達した。さらにその様子を車で通行する近隣住民たちがスマホで撮影するなど、混乱した状況となった。昨日までにはマスコミのほか、ここでもスマホを手にしたSNS配信者らしき人物が複数現れたという。

「ここ数日でいわゆるユーチューバーらしき人たちが明らかに増えましたね。行方不明となって6日後に黄色のランリュックを親戚が見つけて以降は動きが乏しかったものの、4月12日に府警が山中で靴を見つけたことで事件性が高まり、翌日に全く別のポイントで遺体が発見されたことで事件性と謎が極大化した。

ただし、府警は重大な秘密につながる捜査情報を得ているからこそ、この2日でピンポイントに靴と遺体を発見したはずです。これから身元と死因が確定すれば、事件は早期解決するでしょう」（京都府警担当記者）

府警は14日夜、遺体の身元を安達結希君と確認したと発表した。また、司法解剖の結果、死因は不詳で「刺し傷や切り傷は確認されていない」「今すぐ事件性があるとは言えない、事件と事故の両面で幅広く捜査する」と説明している。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班