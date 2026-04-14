2026年4月15日、東京ディズニーシーは開園25周年の記念すべきアニバーサリーイヤーを迎えます。テーマは「スパークリング・ジュビリー」。さまざまな海の魅力をイメージした特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、パーク全体がかつてないきらめきと祝祭感に包まれます。

水上でのセレブレーションはもちろん、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面を使った圧巻の夜間演出や、25年の歴史を振り返る特別な体験など、ファン必見のプログラムが目白押しです。誰にでも訪れる「節目の輝き」を、ディズニーの仲間たちとともに分かち合う、感動の1年が幕を開けます。本記事では、これから1年楽しむことができる25thイベント「スパークリング・ジュビリー」に関しての情報を整理してお届けします。

海のきらめきに包まれる圧巻のエンターテイメントと青い空間

25周年の目玉となるのは、メディテレーニアンハーバーで公演される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」です。ジュビリーブルーを基調とした、ミラーやスパンコールが輝く特別な衣装に身を包んだミッキーマウスたちが船に乗って登場し、ゲストとともに盛大に25周年を祝います。1日1〜3回開催され、公演時間は約15分間です。

「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」イメージ (c)Disney

夜のパークでの注目は、景観を彩る「スパークリング・ジュビリー・ナイト」です。

「スパークリング・ジュビリー・ナイト」のイメージ (c)Disney

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面をスクリーンに見立て、25周年のテーマソングに乗せて美しい映像が映し出されるプロジェクションマッピングで、公演時間は約5分間です。パーク全体が一体となって光り輝く瞬間は、忘れられない思い出になるでしょう。

「ジュビリーブルー」で彩られるパーク内

パーク内の各所は、ジュビリーブルーに彩られます。

25周年”スパークリング・ジュビリー”デコレーション” (c)Disney

夜も青が強調され、きれいです。

夜間のデコレーションイメージ (c)Disney

25周年”スパークリング・ジュビリー”デコレーション” イメージ (c)Disney

25年の思い出を形に。限定グッズ＆スペシャルメニュー

25周年のテーマ「ジュビリーブルー」を身にまとうグッズも見逃せません。自分好みにカスタマイズできる「ジュビリーバッジ」や、ジュビリーブルーのグラデーションが美しい身につけグッズが多数登場。また、ショップ「リメンブランツェ」では、幻想的な青の空間で特別な石を選び、思い出をボトルに詰める体験「ジュビリーブルーメモリーズ」も実施されます。

ジュビリーブルーのものを身に着けよう！「ジュビリーバッジ」のイメージ (c)Disney

グルメでは、見た目にも鮮やかな「ジュビリーブルー」のドリンクや、祝祭をイメージした豪華なフルコースが登場。味覚でも25周年の喜びを感じることができます。

ジュビリーブルーで彩られた「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）とスペシャルサンデー」のイメージ (c)Disney

「ただの記念日」を超えた、新しいTDSの始まり

今回の25周年では、「ジュビリーブルー」という一貫したカラーコンセプトによって、パークの全テーマポートが改めて一つの「海」として再定義されます。

古くからのファンにとっては「25年の歴史の集大成」であり、初めて訪れる人にとっては「25周年を記念した特別な状態のパーク」を体験できる絶好の機会です。特に夜のプロジェクション演出は、ハーバー周辺の滞在価値を劇的に高め、閉園間際までゲストを魅了するでしょう。4月15日のスタート直後は混雑が予想されますが、1年間という長期で開催されるため、混雑状況や宿泊プランを賢く選び、自分に合った日程でパークに行くのがおすすめです。

AR体験パーク全体が遊び場に！青い空間ジュビリーブルーメモリーズも登場

今回はデジタルとリアルが融合した体験にも注目です。一部のキャストが持っているジュビリーブルーネームシールにはQRコードが記載されており、これを読み込むことでスマートフォンを通じた特別なAR体験を楽しむことができます。

また、25周年を記念してボトルを購入して青いジュビリーストーンを持ち帰ったり、25周年の思い出にフォトジェニックな写真撮影ができる場所が、リメンブランツェに登場します。（スタンバイパスの取得が必要です）

ジュビリーストーンが並ぶリメンブランツェ内 (c)Disney

豪華客船で過ごす至福の時「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」

期間限定（4月15日〜6月30日）で、アメリカンウォーターフロントの豪華客船S.S.コロンビア号が特別な祝宴の会場となります。

「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」と題されたこのプログラムでは、特別なデコレーションが施された船内で、贅沢なスペシャルメニューを堪能できます。

青で彩られた「S.S.コロンビア号の船内」イメージ (c)Disney

メニューは、オマール海老のサラダや合鴨のオレンジ煮、サーモンの低温調理などを盛り合わせた豪華なスペシャルプレートが中心です。ドリンクはフリーリフィル（おかわり自由）で、スパークリングワインなどのアルコールも選択可能。参加者にはミッキー＆ミニーの特別なぬいぐるみバッジセットなどの特典もあり、25周年を優雅に祝いたい方に最適です（20歳以上：19,900円、事前予約制）。

S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ 会場イメージ (c)Disney

ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」も

アメリカンウォーターフロントにある「ウォーターフロントパーク」では、世界のダンスと音楽の祭典「ダンス・ザ・グローブ！」の公演が行われてます。フィナーレでは、ミッキーマウスやディズニーの仲間たちがが25周年の衣装で登場します。1日2〜4回の公演で、各公演時間は約25分間です。

「ダンス・ザ・グローブ！」イメージ (c)Disney

「スパークリング・ジュビリー」の概要

25周年イベントの主な情報をまとめました。お出かけ前にチェックしておきましょう。

東京ディズニーシー25周年 “スパークリング・ジュビリー”

開催期間：2026年4月15日(水) 〜 2027年3月31日(水)

主なショー：

・スパークリング・ジュビリー・セレブレーション（昼・メディテレーニアンハーバー）

・スパークリング・ジュビリー・ナイト（夜・プロジェクションマッピング等）

注目体験：

・デコレーション：アクアスフィア周辺、各テーマポート等

・ジュビリーブルーメモリーズ（リメンブランツェ ※スタンバイパス対象）

※各エンターテイメントは天候等により内容変更・中止になる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

ディズニーリゾートラインに特別ラッピング車両が登場！

ディズニーリゾートラインでは期間限定の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」が運行されます。こちらもぜひ、実際に乗って体感してみてください。

期間限定「特別ラッピングモノレール車両」の外装イメージ (c)Disney

25周年という大きな節目を迎える東京ディズニーシー。ジュビリーブルーに彩られたパーク内は、きっとこれまで見たことのない輝きを見せてくれるはずです。大切な人と一緒に、心きらめく祝祭の海へ出かけてみてくださいね。

※記事の内容は執筆時の情報に基づきます。変更になる場合がありますのでご了承ください。

(C)Disney

鉄道チャンネル編集部

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