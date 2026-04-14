高知県佐川町の山では、色とりどりのツツジが見頃を迎えています。



■井上琢己アナウンサー

「春から初夏に楽しめるツツジの季節。いま見頃を迎えてます」



高知県佐川町斗賀野地区。

標高約700メートルの虚空蔵山の中腹にあるのが「山のツツジ園」です。



1ヘクタールあまりの園内には、50種類を超えるツツジ、約1000本が植えられていて、いま、見頃を迎えています。





淡い赤色の花を咲かせるオンツツジや小さく白い花が密集したドウダンツツジ。高知市から来園した人はー■来園者2人「はじめてこんなきれいなツツジを見たので感動している」「気持ちいいとこだし整備もされててびっくりしました。素敵です」ツツジ園を管理している遠藤みさきさんは、4年前に地域おこし協力隊として佐川町に移住し、ツツジの手入れを続けています。この園は36年前に、地元の山中盛幸さん親子が雑木林を切り開いて作ったもので、高齢のため管理が難しくなり、3年前から遠藤さんが管理を引き継いでます。■前の管理人 山中盛幸さんQ手入れは?「もう上等です」Q遠藤さんがこうやって守っていることに「ほんとなんぼうれしいやらわからん」■ 山のツツジ園 園主・遠藤みさきさん「去年（2025年）よりもすごい綺麗になったとか、見やすくなったとか、花もきれいに手入れされてますねと言ってもらえるとまた1年がんばれるなと思う」春から初夏の季節を彩る山のツツジ園は、4月27日まで開園しています。