《色とりどりの山里》佐川町『山のツツジ園』50種のツツジが見頃【高知】
高知県佐川町の山では、色とりどりのツツジが見頃を迎えています。
■井上琢己アナウンサー
「春から初夏に楽しめるツツジの季節。いま見頃を迎えてます」
高知県佐川町斗賀野地区。
標高約700メートルの虚空蔵山の中腹にあるのが「山のツツジ園」です。
1ヘクタールあまりの園内には、50種類を超えるツツジ、約1000本が植えられていて、いま、見頃を迎えています。
高知市から来園した人はー
■来園者2人
「はじめてこんなきれいなツツジを見たので感動している」
「気持ちいいとこだし整備もされててびっくりしました。素敵です」
ツツジ園を管理している遠藤みさきさんは、4年前に地域おこし協力隊として佐川町に移住し、ツツジの手入れを続けています。
この園は36年前に、地元の山中盛幸さん親子が雑木林を切り開いて作ったもので、高齢のため管理が難しくなり、3年前から遠藤さんが管理を引き継いでます。
■前の管理人 山中盛幸さん
Q手入れは?「もう上等です」
Q遠藤さんがこうやって守っていることに「ほんとなんぼうれしいやらわからん」
■ 山のツツジ園 園主・遠藤みさきさん
「去年（2025年）よりもすごい綺麗になったとか、見やすくなったとか、花もきれいに手入れされてますねと言ってもらえるとまた1年がんばれるなと思う」
春から初夏の季節を彩る山のツツジ園は、4月27日まで開園しています。