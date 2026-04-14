【2026年GW】STUTSがオーガナイザーのフリーライブ「TOKYO M.A.P.S」｜六本木ヒルズで5月2日・3日開催

六本木ヒルズは、ゴールデンウィークの5月2日（土）と3日（日）の2日間、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）と共催で、フリーライブイベント「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」を六本木ヒルズアリーナで開催する。

「TOKYO M.A.P.S」は、音楽・アート・パフォーマンスを多彩な表現で発信するイベントとして2008年にスタート。J-WAVEと六本木ヒルズが培ってきた文化発信の場を、より多くの人が体感できる機会を提供してきた。毎年、音楽界で活躍する人物をプログラム・オーガナイザーに迎え、その年ならではのテーマに沿ったオリジナリティ溢れる魅力的なアーティストが出演し、パフォーマンスを披露している。

今年のプログラム・オーガナイザーは、プロデューサー・トラックメーカーのSTUTS(スタッツ)が就任。STUTSのキュレーションによるアーティストたちが、感性を刺激するパフォーマンスを繰り広げる。

5月2日（土）はSTUTS、Elle Teresa（エル テレサ）、KID FRESINO（キッド フレシノ）、賽、柴田聡子、Sonsi（ソンシ）、5月3日（日）はKMC & STUTS、カネコアヤノ、北里彰久、tofubeats（トーフビーツ） 、U-zhaan（ユザーン） × 環ROY × 鎮座DOPENESSが出演し、今年のテーマである「音の交差点」を、それぞれの解釈でパフォーマンスする。

■5月2日（土） 出演アーティスト ※順不同

STUTS

Elle Teresa

Sonsi

柴田聡子

■5月3日（日） 出演アーティスト ※順不同

KID FRESINO

KMC & STUTS

tofubeats

カネコアヤノ

U-zhaan × 環ROY × 鎮座DOPENESS

【イベント概要】

北里彰久

「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」

日程：2026年5月2日（土）、3日（日）会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6-10-1）出演（順不同）：・5月2日（土）：STUTS、Elle Teresa、KID FRESINO、賽、柴田聡子、Sonsi・5月3日（日）：KMC & STUTS、カネコアヤノ、北里彰久、tofubeats、U-zhaan×環 ROY×鎮座DOPENESS入場：無料主催：六本木ヒルズ/J-WAVE（81.3FM）問い合わせ：六本木ヒルズ総合インフォメーション 03-6406-6000（11:00〜19:00）公式サイト：https://www.tokyomaps.jp/