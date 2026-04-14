「世界一のお母さん」Koki,、母・工藤静香の誕生日を祝福！ 愛犬と添い寝するレアな過去ショットも公開
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは4月14日、自身のInstagramを更新。工藤さんの誕生日を祝福しました。
【写真】Koki,＆工藤静香＆愛犬
3枚目は工藤さんが愛犬を片手で抱き、顔を寄せたショットです。満面の笑みを見せており、深い愛情が伝わってきます。おそらく過去に撮影した写真でしょう。
(文:多町野 望)
【写真】Koki,＆工藤静香＆愛犬
愛犬との仲良しショットKoki,さんは「Happy birthday to the best mum in the world（世界一のお母さん、お誕生日おめでとう）」と祝福し、3枚の写真を投稿。1枚目は、愛犬と工藤さんとのスリーショットです。また2枚目では、床に寝転んだ工藤さんと添い寝をする愛犬の姿が見られます。
Cocomiさんも祝福Koki,さんの姉で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんも同日、「今日はギャルの誕生日です!!いつもてんちー」と祝福。「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と、工藤さんの後ろで変顔をする自身の幼少期ショットを載せています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)