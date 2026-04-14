AFCが電撃発表!! ACLエリートを来季から24→32チーム制に拡大へ
アジアサッカー連盟(AFC)は14日、2026-27シーズンからAFCチャンピオンズリーグ(ACLE)を32チーム制に拡大することを検討していると発表した。すでに同連盟の競技委員会から提案が行われており、本格的な議論に入っているようだ。
AFCによると、32チーム制への拡大が行われた場合、リーグステージは現行の東西12チームずつから16チームずつに変更。東西それぞれ1位から6位が「ラウンド16」への出場権を獲得する。現行では東西12チーム中8チームが「ラウンド16」に進むため、ストレートインが16チーム中6チームとなれば、リーグステージはより“狭き門”となる。
リーグステージの7位から10位は「ノックアウトステージプレーオフ」に回る。7位と8位のホームで9位と10位のチームと対戦する仕組みとなっており、勝者がラウンド16に進出するという仕組みだ。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でも同様のプレーオフが導入されているが、欧州ではホーム&アウェーで行われており、一部仕組みが異なる。
AFCによると、大会日程過密化を避けるため「ノックアウトステージプレーオフ」は26-27シーズンは実施せず、今後のシーズンから導入されるという。そのため、26-27シーズンから大会枠の拡大が行われる場合、16チーム中8チームがラウンド16に進むというレギュレーションが暫定的に導入されることになりそうだ(明記はされていない)。
なお、各国からの代表枠は明らかにされていない。AFCランキング東地区首位の日本からは現在、ACLEに3チーム、ACL2に1チームが出場しているが、出場枠が拡大される可能性もありそうだ。
AFCは今回の発表を通じて「より包括的で商業的に実現可能な大陸規模のプラットフォームを提供するというAFCの取り組みをあらためて示すものだ。エリートサッカーの地理的な代表性を広げることにより、AFCはACLEが世界のサッカー界の最前線に立ち続け、ファンやステークホルダーに最高のスポーツイベントを提供することを保証する」と伝えている。
AFC競技委員会からの提案は今後、執行委員会による承認を経て、導入される。
AFCによると、32チーム制への拡大が行われた場合、リーグステージは現行の東西12チームずつから16チームずつに変更。東西それぞれ1位から6位が「ラウンド16」への出場権を獲得する。現行では東西12チーム中8チームが「ラウンド16」に進むため、ストレートインが16チーム中6チームとなれば、リーグステージはより“狭き門”となる。
AFCによると、大会日程過密化を避けるため「ノックアウトステージプレーオフ」は26-27シーズンは実施せず、今後のシーズンから導入されるという。そのため、26-27シーズンから大会枠の拡大が行われる場合、16チーム中8チームがラウンド16に進むというレギュレーションが暫定的に導入されることになりそうだ(明記はされていない)。
なお、各国からの代表枠は明らかにされていない。AFCランキング東地区首位の日本からは現在、ACLEに3チーム、ACL2に1チームが出場しているが、出場枠が拡大される可能性もありそうだ。
AFCは今回の発表を通じて「より包括的で商業的に実現可能な大陸規模のプラットフォームを提供するというAFCの取り組みをあらためて示すものだ。エリートサッカーの地理的な代表性を広げることにより、AFCはACLEが世界のサッカー界の最前線に立ち続け、ファンやステークホルダーに最高のスポーツイベントを提供することを保証する」と伝えている。
AFC競技委員会からの提案は今後、執行委員会による承認を経て、導入される。