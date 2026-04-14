お笑いコンビ、さや香の新山（34）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。エゴサーチについて語った。

Travis Japan吉澤閑也がエゴサーチをよくするという話をすると、新山は「僕もエゴサーチしまくるんで。さや香でもしますし、新山でもします」と明かした。

どんなことが書かれていることが多いかを聞かれると「結構アンチとか多いですよ。めっちゃ多いんで、それスクショしてホーム画面に設定したりとか」と打ち明けた。するとMEGUMIが「なんでよ。なんのために？」と驚き、新山は「ムカつくから。ムカついて頑張ろうってなるんですよ」と答えた。

MEGUMIが「奮い立たせるために？ コイツを見返してやるーみたいな？」と聞くと、「だから結構リストあって。スクショのムカつくやつ取ってファイルみたいなところに入れといて」と説明。MEGUMIは「その携帯、怖っ」と苦笑した。

新山は「それで自分の中でこのムカつくやつにムカつかんようになったら…結果出せたらムカつかんようになるんすよ。消化できたらまた違うやつをセットしてみたいな」と説明すると、MEGUMIは「奮い立たせ方がダークですね」と伝えた。新山は「そうなんです。自分で火、鎮火したと思ったら、ちょっとつけてみたいな」と打ち明けた。