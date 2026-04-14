女子日本代表に田中こころや山本麻衣など13名…平均23.3歳のメンバー構成でアメリカキャンプへ

日本バスケットボール協会は4月14日、アメリカトレーニングキャンプに参加する女子日本代表（FIBAランキング10位）メンバー13名を発表した。

コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる女子日本代表は16日から5月1日にかけて、アリゾナ州およびネバダ州にてトレーニングキャンプを実施。WNBAチームとの試合が予定されており、27日にラスベガス・エーシズ、30日にフェニックス・マーキュリーと対戦する。

髙田真希（デンソーアイリス）、渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）、町田瑠唯、宮澤夕貴（ともに富士通レッドウェーブ）といった30代のベテラン選手はメンバー外。「WNBAドラフト2026」でゴールデンステイト・ヴァルキリーズから全体38指名を受けた田中こころ（ENEOSサンフラワーズ）をはじめ、山本麻衣、平下愛佳（ともにトヨタ自動車アンテロープス）、東藤なな子（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）など平均23.3歳のメンバー構成でキャンプに臨む。

参加メンバー13名、試合概要は以下のとおり。

■2026年度バスケットボール女子日本代表チーム アメリカトレーニングキャンプ 参加メンバー



梅沢カディシャ樹奈（センター／188センチ／27歳／ENEOSサンフラワーズ）



山本麻衣（ポイントガード／163センチ／26歳／トヨタ自動車アンテロープス）



奥山理々嘉（パワーフォワード／180センチ／26歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



今野紀花（シューティングガード／179センチ／25歳／デンソーアイリス）



東藤なな子（シューティングガード／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



樋口鈴乃（ポイントガード／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）



平下愛佳（スモールフォワード／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



舘山萌菜（スモールフォワード／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



朝比奈あずさ（センター／185センチ／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



薮未奈海（スモールフォワード／178センチ／21歳／デンソーアイリス）



都野七海（ポイントガード／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（ポイントガード／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



白石弥桜（パワーフォワード／184センチ／19歳／デンソーアイリス）

■試合概要



日時：2026年4月26日（日）17：00PT TIP OFF 《日本時間4月27日（月）9：00 TIP OFF》



対戦相手：ラスベガス・エーシズ



会場：ミケロブ・ウルトラ・アリーナ

日時：2026年4月29日（水）19:00PT TIP OFF 《日本時間4月30日（木）11：00 TIP OFF》



対戦相手：フェニックス・マーキュリー



会場：モートゲージ・マッチャップ・センター