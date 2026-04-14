お腹を天井に向けてへそ天の状態で布団の上に寝転んでいた猫さん。すると、赤ちゃんが猫さんの手を握ろうと近づいてきたのだとか。動画は2.3万回以上再生され、「微笑ましい瞬間ですね」「かわいすぎて何回も見ちゃいました」とのコメントが集まっています。

【動画：布団の上でくつろいでいた猫→『赤ちゃん』が接近してきた結果…『まさかの展開』が尊すぎる】

寝転んでいる猫さんに近づいてきた赤ちゃん

Instagramアカウント「モチきち」さまに登場した宵きちくんは、敷布団の間に挟まってくつろいでいたのだとか。お腹を天井に向けてへそ天の状態で寝転んでいたのだそう。すると、赤ちゃんが宵きちくんの手を握ろうと近づいてきたのだとか。

赤ちゃんは、宵きちくんの前足を自分の指で触っていたとのこと。宵きちくんは赤ちゃんのそういった行動に慣れているのか、大人しく前足を触らせてあげていたとのこと。

一度は前足を引っ込めたものの…

赤ちゃんは何度も宵きちくんの前足を触っていたのだとか。その姿はまるで、ハイタッチをしているかのよう。何度も触られて気になってきたのか、宵きちくんは一度、前足を引っ込めたのだそう。

すると赤ちゃんはもう少し触っていたかったのか、宵きちくんにさらに近づいたとのこと。それに気づいた宵きちくんは、赤ちゃんの方を見てもう一度自分の前足を触りやすいように差し出したのだそう。

握手会再開

再び宵きちくんの前足に自分の手を合わせる赤ちゃん。二人はその後も、何度もハイタッチをするように手を合わせていたとのこと。握手会をしているようにも見えるその様子は、見ていてとても微笑ましいです。

しばらくハイタッチを続けた2人でしたが、そのうち赤ちゃんは満足したのか、去っていったとのこと。宵きちくんが良いお兄さんなのが伝わる投稿でした。

宵きちくんの前足を触る赤ちゃんの姿はInstagramで2.3万回以上も再生され、「微笑ましい瞬間ですね。2人とも可愛いです」「握手会参加させてください！」「かわいすぎて何回も見ちゃいました」「猫ちゃんが寝てる所にベビーちゃんが遊びに来てくれたのかな？可愛い２人ですね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「モチきち」さまには、飼い主さん宅で暮らす2匹の猫たちの姿がたくさん投稿されています。やんちゃな宵きちくんと、青い目と大きな耳がチャームポイントのモチきちちゃんの可愛らしいやり取りをたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「モチきち」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。