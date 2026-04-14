アウトドアブランドのLOGOSが、ポケモン30周年を記念した「ポケモンデザインシリーズ」の一般販売を3月19日より開始した。

【画像あり】ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメがそれぞれ描かれている

本シリーズは、ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをデザインしたアウトドアアイテムで、ワンタッチテントやチェア、テーブル、マグのほか、Tシャツやハットなどのアパレルまで全19アイテムをラインナップしている。

なかでも注目されるのが、折りたたみチェア「ポケモン 7075キュービックチェア」だ。フレームにはアルミニウム合金のなかで最高強度を誇り、航空機用素材としても使われる「7075超々ジュラルミン」を採用。座面の四隅にはサビに強いステンレスパーツを使用しており、約300gという超軽量ながら大人も座れる耐荷重約120kgの高い強度を実現している。

座面生地にはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメがそれぞれ描かれた4種のカラーバリエーションを展開している。カラーはイエロー（ピカチュウ）、グリーン（フシギダネ）、オレンジ（ヒトカゲ）、ライトブルー（ゼニガメ）の4色となる。

収納時のサイズは約縦5×横27.5×高さ6cmで、リュックのボトルホルダーに入るほどコンパクトさだ。持ち運び用の収納袋には、ピカチュウがデザインされた織りネームが付属する。

販売先はロゴスショップ（アウトレット店を除く）および公式オンライン店のほか、全国の量販店となる。

なお、一部のロゴスショップおよび公式オンライン店では完売しており、次回入荷は5月頃を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）