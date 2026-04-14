他社比較で分かる！ドコモファイナンスビジネスローン審査必須書類と差別化ポイント【2026年版】手続きの流れとポイント解説

ドコモ・ファイナンスのビジネスローンとは？まずは基本情報をチェック

ドコモ・ファイナンスの「BUSINESS LOAN」は、法人経営者や個人事業主の方々の多様な資金ニーズに応えるために設計された、無担保・無保証の事業資金調達サービスです。まずは、その主な特徴とメリットを見ていきましょう。



事業を支える6つの主な特徴とメリット

ドコモ・ファイナンスのビジネスローンには、忙しい経営者の方々をサポートする強みが数多くあります。



ニーズで選べる2つのローンタイプ

利用シーンに合わせて最適なプランを選べるよう、2つのローンタイプが用意されています。



タイプ 特徴 こんな方におすすめ 金利（実質年率） カードローン型 契約枠内で必要な時に何度でも繰り返し利用可能。全国の提携 ATM ・コンビニで利用できる。カード発行手数料無料。 急な出費に備えたい方、必要な時に必要な分だけ柔軟に利用したい方。 5.0%～18.0%（100万円以上は上限14.9%）※ 完済型 設備 投資 などまとまった資金を一括で借入し、計画的に返済が可能。カードレス・郵送物なしでプライバシー面も安心できる。 まとまった資金を一度に調達し、計画的に返済を進めたい方。 4.8%～17.8%（100万円以上は上限14.9%）※

※金利は2026年4月時点

ご自身の事業計画や資金繰りの状況に合わせて、最適なタイプを選択しましょう。



【重要】審査に必要な書類一覧

審査に必要な書類は？という疑問は、多くの方が抱くものです。ドコモファイナンスのBUSINESS LOANでは、「本人確認書類」と「ご年収を確認できる書類」の２つの提出が必要です。

「本人確認書類」には、「オンライン本人確認サービス」と「WEBからアップロード」の2種類が案内されています。

オンライン本人確認サービスはスマートフォンで手続きし、完了すると郵送物なしで契約できる一方、WEBアップロードは本人確認書類2点の提出が必要で、本人確認書類記載の住所宛てに転送不可の書留郵便を受け取る必要があります。それぞれ以下に解説していきます。



本人確認書類

まずは本人確認書類について解説します。本人確認書類には、「オンライン本人確認サービス」と「WEBからアップロードで提出できる書類」の２つの提出方法があり、それぞれ書類が異なります。お手軽なのは「オンライン本人確認サービス」。郵送物が発生しないため、おすすめです。



オンライン本人確認サービス

オンライン本人確認サービスは、スマートフォンから本人確認書類の撮影と顔写真の撮影を行う方法です。提出できる書類は次の2種類に限られています。



・運転免許証

・マイナンバーカード（表面のみ）

運転免許証は、氏名・住所・生年月日が申込内容と一致していること、有効期限内であること、さらに免許証番号や公安印が読み取れることがポイントです。裏面に変更事項がある場合は、変更内容と公安印が鮮明に見える状態で提出する必要があります。

マイナンバーカードは、表面のみ提出対象です。氏名・住所・生年月日が申込内容と一致し、有効期限内であることに加え、変更事項がある場合はその内容が判読できる必要があります。

なお、裏面は提出不要です。個人番号が記載されているので、提出しないように注意しましょう。

また、通知カードは利用できない点にも注意が必要です。



WEBからアップロードで提出できる書類

WEBからアップロードする場合は、本人確認書類2点をスマートフォンまたはPCから提出します。組み合わせは、A群の書類2点、またはA群1点＋B群1点です。



A群 本人確認書類 ・運転免許証

・マイナンバーカード（表面のみ）

・パスポート

・住民票

・在留カードまたは特別永住者証明書

・資格確認書

B群 補完書類 ・公共料金の領収証書

・納税証明書

それぞれの書類には細かな条件があります。たとえば住民票は発行日から6ヶ月以内、公共料金の領収証書または納税証明書も発行日または領収日から6ヶ月以内でなければなりません。パスポートは2020年2月4日以降申請分について扱いが異なり、顔写真ページに加えてB群2点を追加した計3点提出が必要です。

また、WEBアップロードでは、提出書類について氏名・生年月日・住所・発行または交付元の印などが確認できること、不鮮明なものや端が切れているものは受付できないことも案内されています。



年収を確認できる書類

年収を確認できる書類としては、次のいずれかの提出が案内されています。



・確定申告書

・課税証明書

・源泉徴収票

BUSINESS LOANは法人経営者・個人事業主向けの商品ですが、契約は法人契約ではなく個人契約です。そのため、年収確認書類も「法人の財務書類」というより、申込者本人の収入状況を確認するための書類として提出する形になります。



ドコモ・ファイナンス ビジネスローンの独自の強み

数あるビジネスローンの中から、なぜドコモ・ファイナンスが選ばれるのか。他社にはない独自の強みをご紹介します。



1. 独自のAI与信モデルによる最大4.0%の金利優遇

最大の魅力は、NTTドコモビジネスのサービス利用状況に応じて適用される金利優遇制度です。独自のAI与信モデルを活用し、基準金利から最大で4.0%もの金利優遇が受けられる可能性があります[5]。



・カードローン型: 基準金利4.0%～15.0%

・完済型: 基準金利2.8%～13.8%

この基準金利の範囲内で優遇が適用されるため、日頃からNTTドコモのビジネスサービスを利用されている方にとっては、他社よりも有利な条件で資金調達できるチャンスです。



個人が貸金業者から借入を行う場合、年収の3分の1までに制限される「総量規制」というルールがあります。しかし、ドコモ・ファイナンスのビジネスローンは、個人事業主の方にとってこの総量規制の「例外」として扱われます。

これにより、年収の3分の1を超える資金調達も可能となり、事業拡大に向けた大きな設備投資など、より大きな資金ニーズにも対応できる点が大きな強みです。



3. 圧倒的なスピードと利便性

他の金融機関では審査に数週間かかることも珍しくありませんが、ドコモ・ファイナンスは「最短即日融資」を掲げており、スピード感が異なります。

「Web完結」「スマホアプリ対応」といった利便性の高さは、一刻も早く資金を必要とする経営者にとって心強い味方です。緊急の資金ニーズに迅速に対応できる点は、他の金融機関との大きな違いと言えるでしょう。



申し込みから融資までの流れと審査のポイント

実際に申し込む際の具体的な手順と、審査通過の可能性を高めるためのポイントを解説します。



申し込み手続きの4ステップ

手続きは非常にシンプルで、すべてオンラインで完結します。



1. Webからの申し込み 公式サイトから24時間365日、いつでも申し込みが可能です。必要情報を入力します。

2. 審査結果の連絡 申し込み後、最短60分で審査結果がメール等で通知されます。

3. 必要書類の提出 スマートフォンで撮影した本人確認書類や決算書などの画像を、Web上の専用ページからアップロードするだけで完了です。

4. 入会手続き（WEB） 契約内容の確認と契約内容の同意手続き。完了後ご利用開始。

5. 利用開始カードローン型を契約の場合、自宅に簡易書留でカードが届きます。「ドコモ・ファイナンス公式アプリ」をダウンロードすれば、公式アプリから借り入れ・返済が可能。

審査通過の可能性を高める3つのポイント

審査に対する不安を少しでも減らすために、以下の3つのポイントを意識しましょう。



・書類の事前準備を完璧に 提出書類の不備や記載漏れは、審査の遅延や否決の原因になります。公式HPを参考に、必要な書類を事前に丁寧に見直し、不備がない状態で提出しましょう。

・希望額は現実的な範囲で 必要以上に高額な希望額を設定すると、返済能力を疑問視される可能性があります。無理のない現実的な金額で申し込むことが重要です。

・申込情報は正確に 申込情報に誤りがあると、審査に時間がかかったり、通過できなかったりする恐れがあります。

万が一、審査結果が思わしくなかった場合、公式HP「審査に落ちる理由と対処法を知りたい方はこちら」の記事をご確認ください。



まとめ

本記事では、ドコモ・ファイナンスのビジネスローンについて、必要な書類から他社との違い、手続きの流れまでを解説しました。最後に、重要なポイントを振り返ります。



急な資金繰りの悩みから、事業拡大のチャンスを掴むための投資まで、あらゆるビジネスシーンで活用できます。

まずは公式サイトで、自分に適しているかどうかを確認してみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー