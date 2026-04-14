橋本愛、主演ドラマ放送日に生出演予定の「ぽかぽか」欠席 ハライチ澤部佑が欠席理由明かす
【モデルプレス＝2026/04/14】4月14日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）が放送された。出演を予定していた女優の橋本愛が体調不良で欠席した。
【写真】「あまちゃん」30歳女優の夫役演じる56歳個性派俳優
この日の放送には、同日から放送開始する同局系新ドラマ「夫婦別姓刑事」（毎週火曜21時〜）でW主演を務める俳優の佐藤二朗と橋本が出演を予定していた。しかし、MCを務めるハライチの澤部佑が、冒頭に「本日、W主演を務める橋本さんも出演予定でしたが、ちょっとのどの痛みと体調不良でお休みということで…」と橋本の欠席理由を説明。岩井勇気とともに「お大事になさってください」と伝えていた。
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。（modelpress編集部）
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◆橋本愛「ぽかぽか」欠席
この日の放送には、同日から放送開始する同局系新ドラマ「夫婦別姓刑事」（毎週火曜21時〜）でW主演を務める俳優の佐藤二朗と橋本が出演を予定していた。しかし、MCを務めるハライチの澤部佑が、冒頭に「本日、W主演を務める橋本さんも出演予定でしたが、ちょっとのどの痛みと体調不良でお休みということで…」と橋本の欠席理由を説明。岩井勇気とともに「お大事になさってください」と伝えていた。
◆佐藤二朗＆橋本愛W主演「夫婦別姓刑事」
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。（modelpress編集部）
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