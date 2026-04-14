長期離脱からついに復帰した久保。さらなる活躍に期待がかかる。（C）Getty Images

写真拡大

　左足ハムストリングの負傷で離脱していたレアル・ソシエダの久保建英は、現地４月11日に行なわれたラ・リーガ第31節のアラベス戦（３−３）でベンチ入りし、途中出場で復帰。オーリ・オスカールソンのヘッド弾をアシストするなど、さっそく活躍を見せた。

　スペインの大手紙『Mundo Deportivo』で、ホルヘ・セラーノ記者は「レアル・ソシエダは、シーズンで最も重要な時期に、チームで最も違いを生み出せる選手の一人を回復させた」と、久保の帰還を歓迎する。

「久保はアラベス戦で、約３か月の負傷離脱を経て、再び選手としての感覚を取り戻した。その復帰戦では、ボールを持った時のプレーだけでなく、彼が放つエネルギーでも非常にポジティブな印象を残した」

「チームが攻撃的な推進力を必要としていた時間帯に、決定的な役割を果たした。彼の復帰は、単に個の質を加えるだけでなく、マタラッツォ監督が率いるチームの攻撃における重要な歯車を取り戻すことを意味し、特に目前に迫った試合日程を考えると大きな意味を持つ」

　アラベス戦の具体的なデータにも言及する。

「彼は１つのビッグチャンスを創出して、２本のキーパスを記録し、試みた唯一のクロスを成功させた。さらに、パスは14本中11本を成功（成功率79％）させ、特に敵陣では９本中８本のパスを通すなど非常に信頼性が高かった。

　合計でボールタッチは22回とそれほど多くはないが、ロストはわずか２回で、必要な時には判断力と落ち着きを見せ、状況に応じてゲームを加速させる能力を示した。

　また、そのプレーを最も特徴づける要素の一つである、個人での打開力も明確に示した。ドリブルを一度試みて成功させたが、試合から離れていた時間を考えると意義深いことである。

　データの先にあるものとして、彼は自信を持って相手に挑み、リスクを負い、１対１からアドバンテージを生み出そうとする姿を見せた。投入後の数分間、チームの主要な攻撃の起点の一つとなり、それまで攻撃の継続性を見出すのに苦労していたレアル・ソシエダを活性化させたのだ」
 
　時間の経過とともに「存在感は徐々に薄れていった」と指摘するが、「彼の復帰が素晴らしいニュースであるという全体的な印象を消し去るものではなかった」とし、「100％の状態ではなくても、解決策をもたらし、決定的な瞬間に違いを生み出すことができた」と賛辞を続ける。

　ソシエダは18日にコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝戦が控えている。相手はアトレティコ・マドリーだ。セラーノ記者は「久保は最も適したタイミングで復帰した」と記し、「久保の存在はレアル・ソシエダにとって非常に価値のある補強となる」と期待を寄せる。

「この日本人選手は、回復し、再び試合に出場し、最高のバージョンを取り戻し始めている。彼の才能、打開力、そして試合を読む能力は、シーズンの大事な局面で決定的なものとなり得るだろう」

　タイトルを掴めるか、どうか。24歳レフティがカギを握りそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】復帰した久保、珍しい形で即アシスト！

 