「決定的な瞬間に違いを生み出す」ソシエダ久保建英に現地記者が賛辞＆期待。次戦は国王杯決勝「最も適したタイミングで復帰した」

「決定的な瞬間に違いを生み出す」ソシエダ久保建英に現地記者が賛辞＆期待。次戦は国王杯決勝「最も適したタイミングで復帰した」