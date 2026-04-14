【ルービックキューブテトリス】 4月下旬 発売予定 価格：4,950円

メガハウスは、立体パズル「ルービックキューブテトリス」を4月下旬に発売する。価格は4,950円。

本商品は「テトリス」と「ルービックキューブ」のコラボ商品。「テトリス」に登場する、「テトリミノ」（正方形を4個つなげて作られた様々な形のブロック）をモチーフにした、立体パズルとなっている。

6種の「テトリミノ」を、ルービックキューブを回転させながら、指定の位置に正しく配置。通常のルービックキューブのように「色をそろえる」だけでなく、「どのテトリミノを、どこに、どの向きで配置するか」という論理的思考力と空間認識力が同時に試される、新感覚のパズルとなっている。

揃えた「テトリミノ」の数に応じて、難易度は6段階に分かれている。

揃えた「テトリミノ」の数に応じて難易度は6段階

・Lv1～Lv3（テトリミノ1～3個）：パズル初心者でも挑戦しやすい構成

・Lv4～Lv5（テトリミノ4～5個）：配置と回転の先読みが求められる中級レベル

・Lv99（テトリミノ6個＝完成） ：ルービックキューブシリーズ最高難易度。

【ルービックキューブテトリス】

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