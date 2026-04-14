LANケーブルが緑色に！ カプセルトイ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3」4月18日発売ラック周りの小物も再現
【ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3】 4月18日～ 順次発売 価格：1回500円
「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3」を4月18日より順次発売する。価格は1回500円。
本商品は、ネットワーク機器やラック周りの小物を1/12サイズで再現したカプセルトイ。LANケーブルの配色は緑色となっている。
「A10【Thunder 7655S】」「CISCO【C9350-48 スマートスイッチ】」「CISCO Meraki【MX85】」「古河電工【FITELnet FX2】」の全4種がラインナップされている。
「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3」ラインナップA10【Thunder 7655S】 CISCO【C9350-48 スマートスイッチ】 CISCO Meraki【MX85】 古河電工【FITELnet FX2】 【ラインナップ】
A10【Thunder 7655S】
CISCO【C9350-48 スマートスイッチ】
CISCO Meraki【MX85】
古河電工【FITELnet FX2】
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