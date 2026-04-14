【ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3】 4月18日～ 順次発売 価格：1回500円

「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3」

　ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3」を4月18日より順次発売する。価格は1回500円。

　本商品は、ネットワーク機器やラック周りの小物を1/12サイズで再現したカプセルトイ。LANケーブルの配色は緑色となっている。

　「A10【Thunder 7655S】」「CISCO【C9350-48 スマートスイッチ】」「CISCO Meraki【MX85】」「古河電工【FITELnet FX2】」の全4種がラインナップされている。

「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器1.3」ラインナップ

A10【Thunder 7655S】 CISCO【C9350-48 スマートスイッチ】 CISCO Meraki【MX85】 古河電工【FITELnet FX2】 【ラインナップ】

A10【Thunder 7655S】

CISCO【C9350-48 スマートスイッチ】

CISCO Meraki【MX85】

古河電工【FITELnet FX2】

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