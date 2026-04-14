毒親のトラウマが蘇り「子どもを産みたくない」と本音を漏らす妻…激昂した夫は…！？
ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？−DINKsのトツキトオカ−」（毎週月曜 よる11時6分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった…。モラハラ夫、毒母、ストーカー女……多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ。
【動画】毒親のトラウマが蘇り「子どもを産みたくない」と本音を漏らす妻…激昂した夫は…！？
アサ(宮澤エマ)の妊娠を知り、出産を迫る哲也(浅香航大)。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出しビジネスホテルへ避難する。
一方で、哲也を狙う沙也香（秋元真夏）も不穏な動きを見せ始める。
夫婦の絆が不安定な中、追い打ちをかけるように母・愛子（西田尚美）から残酷な言葉をかけられ我慢の限界に達したアサは…！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
金沢アサ…宮澤エマ
金沢哲也…浅香航大
緒方誠士…北山宏光
宇都宮沙也香…秋元真夏
梨田明…前原瑞樹
青田雪乃…皆本麻帆
山内敏信…吉田ウーロン太
松原愛子…西田尚美
“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった…。モラハラ夫、毒母、ストーカー女……多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ。
【動画】毒親のトラウマが蘇り「子どもを産みたくない」と本音を漏らす妻…激昂した夫は…！？
第3話
アサ(宮澤エマ)の妊娠を知り、出産を迫る哲也(浅香航大)。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出しビジネスホテルへ避難する。
一方で、哲也を狙う沙也香（秋元真夏）も不穏な動きを見せ始める。
夫婦の絆が不安定な中、追い打ちをかけるように母・愛子（西田尚美）から残酷な言葉をかけられ我慢の限界に達したアサは…！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
金沢アサ…宮澤エマ
金沢哲也…浅香航大
緒方誠士…北山宏光
宇都宮沙也香…秋元真夏
梨田明…前原瑞樹
青田雪乃…皆本麻帆
山内敏信…吉田ウーロン太
松原愛子…西田尚美