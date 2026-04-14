『鬼滅の刃』このキャラ誰だ？公式クイズにツッコミ殺到「答え出てて笑」
アニメ『鬼滅の刃』の公式Xが更新され、企画「キャラクター当てクイズ」の新たな問題が公開された。問題ビジュアルが公開されると、簡単すぎる内容にネット上ではツッコミの声があがっている。
【画像】このキャラ誰だ？簡単すぎる『鬼滅の刃』クイズの問題ビジュアル
これは、テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの全編再放送を記念して行われたもの。Xでは、「問題 このキャラ誰だ？」とキャラクターの一部分を見せたビジュアルを公開した。
今回の問題は「竈門炭治郎 立志編 第二話「育手・鱗滝左近次」からの出題です」ということもあり、答えがバレバレでネット上では「答え出てて笑」「だから、隠す気ないだろって」「タイトル答えで草」などと反応している。
なお今回の再放送は、毎週日曜午前9時30分より全編再放送。『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』として、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から、順次放送をしていく。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】このキャラ誰だ？簡単すぎる『鬼滅の刃』クイズの問題ビジュアル
これは、テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの全編再放送を記念して行われたもの。Xでは、「問題 このキャラ誰だ？」とキャラクターの一部分を見せたビジュアルを公開した。
今回の問題は「竈門炭治郎 立志編 第二話「育手・鱗滝左近次」からの出題です」ということもあり、答えがバレバレでネット上では「答え出てて笑」「だから、隠す気ないだろって」「タイトル答えで草」などと反応している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優