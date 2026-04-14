『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「神奈川県の物件駅」ランキング！ 2位「真鶴」を抑えた1位は？【2026年調査】
進級や異動など新しい出会いが多い4月は、意外な地名の読み方が話題にのぼることも少なくありません。国民的ボードゲーム『桃太郎電鉄』に登場する駅名の中でも、初見では正解が思い浮かばないような「難読駅」をピックアップします。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「神奈川県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「読むのが難しいから」（20代男性／東京都）、「まつるか、まづるか、まなづるか迷うから」（20代女性／千葉県）、「読み方が複数ありそうで迷いやすく、地名としての正しい読みがすぐに浮かばないためです」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「地元の人しかわからなそう」（40代男性／千葉県）、「初見では『はだの』なのか『はたの』なのか判断できないから」（30代女性／石川県）、「知らないと読めないと思ったから」（40代女性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「神奈川県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：真鶴／83票2位は「真鶴（まなづる）」でした。相模湾に突き出した真鶴半島に位置し、豊かな海の幸や美しい海岸線が魅力の港町です。難読地名としても名高く、魚料理の物件が登場する桃鉄でもその存在感を放っています。青い海と「三ツ石」などの名勝が織りなす景色は、訪れる人の心を癒やす隠れた名所となっています。
回答者からは「読むのが難しいから」（20代男性／東京都）、「まつるか、まづるか、まなづるか迷うから」（20代女性／千葉県）、「読み方が複数ありそうで迷いやすく、地名としての正しい読みがすぐに浮かばないためです」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：秦野／94票1位は「秦野（はだの）」が選ばれました。丹沢山麓に抱かれた自然豊かな都市であり、県内唯一の盆地としても知られています。「しんの」や「はたの」と誤読されやすいですが、歴史あるこの地名は、古代の豪族・秦氏に由来するとも言われています。登山客でにぎわう表丹沢の玄関口であり、湧水群でも有名な美しい景観を誇る街です。
回答者からは「地元の人しかわからなそう」（40代男性／千葉県）、「初見では『はだの』なのか『はたの』なのか判断できないから」（30代女性／石川県）、「知らないと読めないと思ったから」（40代女性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)