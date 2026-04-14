最初にすべきはS&P500・オルカンへの投資じゃない！登録者40万人のFPが語る「現金1割でも不安にならない」投資

新NISAの普及で「まずはS&P500かオルカンを買えばいい」という考え方は、すっかり定番になった。だが、「投資で最初に決めるべきなのは、S&P500かオルカンか、ではない」と話すのは、投資家であり、ファイナンシャルプランナーとしても活動する鳥海翔氏だ。新NISAをきっかけに投資を始める人が増えるなか、見落とされやすいのが、「何のためにお金を増やすのか」という視点だという。そこで今回は、鳥海氏に、目的から逆算する積立の考え方、長期投資との向き合い方など、「投資のマイルール」について話を伺った。インタビュー連載全2回の最終回。