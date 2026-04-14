MG 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG（マスターグレード） 1/100」シリーズ「ザク・キャノン」「ズゴック」「マラサイ」のユニコーンカラーVer.の3商品を再販する。3商品ともに4月14日11時よりプレミアムバンダイで予約を受け付ける。発送は7月を予定。

価格は、「MG 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）」が5,610円、「MG 1/100 ズゴック（ユニコーンカラーVer.）」が3,960円、「MG 1/100 マラサイ（ユニコーンカラーVer.）」が5,280円。

これらは、「機動戦士ガンダムUC」劇中に登場するカラーで「MG ザク・キャノン」、「MG ズゴック」、「MG マラサイ」を商品化したもので、劇中登場イメージを成形色で徹底再現している。

MG 1/100 ザク・キャノン（ユニコーンカラーVer.）

価格：5,610円

フレキシブルな可動が特徴のVer.2.0を素体に、モノアイの可動やコクピットハッチ・内部のスライド、ビッグ・ガンの着脱など、細部ギミックを搭載。

MG 1/100 ズゴック（ユニコーンカラーVer.）

価格：3,960円

ユニコーン劇中の登場時に印象的な腕部のライン再現用のホイルシールが付属。MGシリーズならではの細部のメカディテールを各所に再現し、特徴的な上腕と大腿部の多重関節により、柔軟性のある迫力のポージングが可能。

MG 1/100 マラサイ（ユニコーンカラーVer.）

価格：5,280円

同作品に登場時の武装、「フェダーイン・ライフル」と「海ヘビ」が新規型で付属する。劇中イメージを再現する高い可動域とギミックを搭載。多彩な表現のハンドパーツが付属する。

付属武器：フェダーイン・ライフル、海ヘビ、ビーム・ライフル、ビーム・サーベル

(C)創通・サンライズ