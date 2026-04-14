元テレビ朝日局員の玉川徹氏が１４日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。

番組では行方不明となっていた京都府南丹市で園部小の安達結希くん（１１）とみられる遺体が１３日、同所の山林で見つかったことを取り上げた。

死後、相当の期間が経っているとみられる。遺体は結希さんの行方不明時の服装と似ており、靴は履いていなかった。１２日に別の場所で、結希さんが履いていたとみられる靴が見つかっていた。府警は１４日に司法解剖を行うという。

番組内では周辺の土地所有者のコメントを紹介。「鑑識の人が見ておられる場所に私はいた。土曜日に５分、１０分はその場所にいた。全く変化とかにおいとか異常を感じることはなかった」という。

玉川氏は「死因が１番何が起きたのかを解明するうえでは、ポイントになる。自然死ということもありえるんで、そうなった場合には、なぜ自然死をしたのか。なぜあの場所に遺体があったのかということになりますし。他殺かどうか分からないので、まずは死因がはっきりしないと。そこから逆に考えられることがいっぱい出てくる」と死因の特定をポイントに挙げた。

土地所有者のコメントを取り上げ「何も気付かなかったと仰ってましたね。そうなると一体、何を表すのか。それも非常に重要なポイントになるかなと思います」と指摘した。