タレントの佐藤栞里（35）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優らとのオフショットを公開した。

「夢みたいなひとたちと、夢の国へ！」と書きだした佐藤。女優・上白石萌音や、お笑いコンビ「ミキ」の2人との写真を添えて「『王様のブランチゴールデンSP』のご褒美でカリフォルニア ディズニーランド・リゾートに行ってきました！！」と報告した。

「子どもみたいにみんなではしゃいで楽しいねって何度も言い合って、これは本当に現実なのかと幸せを噛み締めて何よりみんなの笑顔がどの瞬間も最高なんだ」と回想。「きっときっと、みなさまにも幸せのお裾分けができると思いますので是非とも観ていただけたらなと思います このあとよる7時からの放送です！」と伝えた。

「この写真たちを見た昴生さんが、全部エンディングみたいな写真で素敵だなあっておっしゃっていてなんだか胸がぎゅっとなって目頭が熱くなりました笑ほんとうに、そのとおりだ しかし物語はこれからです！いよいよはじまります！お楽しみに」とつづった。

ファンからは「おふたりとも可愛すぎます」「あまりにも尊すぎる」「大好きもねしーーー！！」「2人の笑顔最高」「天使なふたり」などのコメントが寄せられた。