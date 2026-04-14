勝利に酔うよりも、ファンへの想いが溢れ出た。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月13日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。終盤に赤・ドラ・裏ドラを全て使った倍満で突き抜けると、オーラスも自らのアガリで締めた。

【映像】萩原聖人、全ての人々の思いを集めた歓喜の倍満

第1試合は瀬戸熊直樹（連盟）がBEAST X・鈴木大介（連盟）とのトップ争いに惜しくも敗れて2着となるも、＋22.3のポイントを獲得。続く当試合は東家から萩原、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）の並びで開始した。

東場は茅森がリード。親番の南1局1本場、萩原は白・ドラの2900点（＋300点、供託2000点）を内川からロン。さらに南2局3本場、配牌で赤3枚が揃った大きなチャンスを迎えた。難しい選択を乗り越え、中盤に1・4筒と3筒の変則三面張をダマテン。中田のリーチがかかると、追っかけリーチを敢行した。中田から高目の4筒でロンを決め、リーチ・タンヤオ・平和・ドラ・赤3・裏ドラ1の1万6000点（＋900点、供託1000点）が成就。茅森をかわしてトップ目に立った。

南3局は平和・ドラの2000点を内川から加点。ダントツで迎えた南4局は親の中田からリーチがかかるも、赤2枚のクイタンで4000点をツモり逃げ切った。

試合後は「忙しくてなかなか麻雀ができる環境ではない中でも、試合に出してくれたチームにまず感謝。僕が出て、それを応援してくれるユニバース（ファン）に感謝です。みんなが赤やドラを寄せてくれた」と感謝を述べた。

南2局3本場の倍満は「あんなこともあるんだね。プレッシャーはめっちゃありましたよ。耐えて耐えて来たチャンス、満貫で良しと思って仕掛けも考えていました」とコメント。当時の思考を聞かれると「俺に麻雀の細かいことを聞いたってダメ！結果出した、俺がえらい！以上！」と答え、リポーターを笑わせた。

チームはあと1勝でプラス域。ファイナルシリーズへのボーダー上にいる4位・セガサミーフェニックスとの差も117.8ポイントと一気に縮まった。萩原は最後に「世の中、苦しいこととか、不安になることがたくさんある中で、Mリーグを見て、雷電を応援してくれて、僕のトップを喜んでくれる人がいたら本当にうれしいです」と、改めてファンへの感謝を口にした。

1つの結果がレギュラーシーズン以上に重みを持つポストシーズン。萩原の勝利は、TEAM雷電の士気を押し上げ、上位追撃へ弾みをつける大きな1勝になったはずだ。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）5万4100点／＋74.1

2着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）3万3300点／＋13.3

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）1万3800点／▲26.2

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）−1200点／▲61.2

【4月13日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋432.8（6/20）

2位 EX風林火山 ＋302.3（8/20）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋300.8（6/20）

4位 セガサミーフェニックス ＋77.6（8/20）

5位 赤坂ドリブンズ ＋44.6（6/20）

6位 TEAM雷電 ▲40.2（6/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

