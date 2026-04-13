2025年3月8日（土）9日（日）の2日間、愛知県名古屋市のポートメッセなごや第2展示館にて「GMG祭2025」が開催された。SUVカスタムで名高いGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、全国から多くのSUV愛好家が集結。カスタムパーツの展示や販売、デモカーの展示など50社もの企業が参加。SUVを存分に楽しめる2日間となった。

GMGとは

株式会社ジーエムジー（GMG）は、愛知県名古屋市に本社を構える自動車販売・カスタム専門店だ。主に国産SUVを中心とした新車・中古車の販売や、オリジナルエアロパーツの製作、コンプリートカーの販売を手がけている。

同社のオリジナルブランド「DOUBLE EIGHT（ダブルエイト）」では、ランドクルーザーやハリアー、RAV4などのSUV向けに独自のエアロパーツやカスタムパーツを開発・提供しており、国内外で高い評価を得ている。ちなみに、モトメガネではGMGのランクル250のカスタムパーツも過去に記事として紹介しているので、パーツの詳細はこちらもチェックしてみてほしい。

半額よりも安い⁉ 会場特価のカスタムパーツも

会場には68社ものメーカーが出展。トヨタ・ランドクルーザープラドやハイラックス、RAV4などの人気SUVのカスタムパーツが特別価格で販売された。なかにはお楽しみ要素満載の福袋の販売や、50％OFFやそれ以上の値引きをした会場特価のパーツもあり、多くの来場者から注目を集めていた。

同イベントの面白いところは、ユーザーとメーカーの距離が近いところ。

ブースによってはミニゲームが楽しめたり、商品の値引き交渉ができたりする。

それによって来場者は足を運びやすくなるし、そのメーカーをより深く知ることができるのだ。

無料で参加でき、家族やペット同伴で楽しめるカジュアルさも同イベントの魅力の一つ。

コンテンツ満載！ SUVの祭典

屋外展示エリアも用意され、カスタムSUVが並ズラリ。バラエティ豊かなカスタムカーが集まり、写真撮影をする来場者の姿が多く見られた。

さらにイベントステージでは、トークイベントや豪華ゲストによるライブが行われたほか、豪華景品が当たる「じゃんけん大会」も開催。子どもから大人まで白熱した戦いを繰り広げた。

フードエリアにはキッチンカーが多数出店。ハンバーガーやタコス、スイーツなど幅広いメニューがそろっており、丸1日楽しめるイベントとなっていた。

次回のGMG祭も要チェック！

昨年以上の盛り上がりをみせたGMG祭2025。SUVカスタム愛好者はもちろん、家族連れやアウトドア好きにも楽しめるイベントに年々グレードアップされている印象だ。来年の開催もさらに盛り上がること間違いなし！ 気になる人は要チェックだ。