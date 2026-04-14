◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

第８６回皐月賞・Ｇ１は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。過去１０年４勝の共同通信杯組からはリアライズシリウスなどが参戦。デビューからコンビを組む津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝が、相棒への思いを語った。

メンバー唯一の重賞２勝馬リアライズシリウスが、津村とともにクラシック１冠目を狙う。早め先頭から押し切った前走の共同通信杯組は、過去１０年で本番４勝。勝ち馬６頭が後のＧ１ウィナーというＪＲＡ屈指の出世レース。「胸を張って大きいところに行ける」と、デビュー戦からコンビを組む鞍上にとっても自信を深める勝利となった。

ここまで４戦３勝で黒星は朝日杯ＦＳ５着のみ。１日、８日と２週連続で美浦・Ｗコースの追い切りに騎乗した津村は「当時は調教から『あれっ？』って感じだった。朝日杯の時とは馬が違いますね」と昨冬の敗戦を振り返り、力負けではないと強調。２度目のＧ１へ向けて言葉に力を込める。

混戦と言われる３歳牡馬。２５年にマークしたキャリアハイの重賞４勝に早くも到達している絶好調ジョッキーは「力が拮抗（きっこう）しているので、楽しみ。操縦性は悪くないし、中山もこなしてくれると思います」。戦力を分析しつつ、センスの良さを生かして、チャンスは十分にあるとみている。

１９年にはカレンブーケドールでオークス２着、皐月賞は２３年メタルスピードで４着があるが、２３年目のベテランになかなかチャンスが巡ってこなかったクラシック。「デビューからずっと乗っていて、チャンスがある馬は初めて。思い入れが違います」と、並々ならぬ決意を口にする。

年明けの中山金杯Ｖから始まった２４年は、テンハッピーローズでヴィクトリアマイルを制してＧ１初制覇。２年前と同じく中山金杯Ｖから始まった今年は、過去最高の輝きを放つ。（浅子 祐貴）