47歳元“ギャルのカリスマ”が激変！ ミニスカ春コーデに絶賛「いつも最高に可愛いく綺麗」
かつて“ギャルのカリスマ”として一世風びしたモデル、タレントの安西ひろこが13日、自身のInstagramを更新し、上品な雰囲気のフェミニンな春コーデを披露した。
【写真】安西ひろこ47歳、ギャルから激変！ フェミニンな大人コーデ
現在47歳の安西はかつてグラビアアイドルとしてデビューし、1998年度のフジテレビビジュアルクイーンに選ばれるなど活躍。モデルとしてもファッション誌の誌面を飾り、ギャルのカリスマとして人気に。ファッションブランドのプロデュースなどにも乗り出した。一時期、病気で芸能活動を休止していた時期もあるが、近年は復帰。昨年、LIBERAに所属することを発表している。
そんな安西はこの日、「桜が終わってしまい ちょっと寂しいね」とセンチメンタルに季節の移ろいを思いながら、.桜の下で腰掛ける自身のショットを公開。チェックのコートに白いブラウス、紺色のミニスカートという出で立ちで、かつてのギャルの雰囲気は一掃され、フェミニンな大人の女性の雰囲気を漂わせている。
「桜の季節が終わると すぐに梅雨や 夏がくるから 色々準備するのも また楽しいね」と前向きにとらえた安西の投稿には、「ひーちゃん、可愛い過ぎる」「なんで？いつまでもそんなに綺麗で可憐なの？」「いつも最高に可愛いく綺麗で素敵」「本当にいつも綺麗〜」と、その美ぼうへの称賛の声が殺到している。
引用：「安西ひろこ」Instagram（＠hiroko_anzai_）
【写真】安西ひろこ47歳、ギャルから激変！ フェミニンな大人コーデ
現在47歳の安西はかつてグラビアアイドルとしてデビューし、1998年度のフジテレビビジュアルクイーンに選ばれるなど活躍。モデルとしてもファッション誌の誌面を飾り、ギャルのカリスマとして人気に。ファッションブランドのプロデュースなどにも乗り出した。一時期、病気で芸能活動を休止していた時期もあるが、近年は復帰。昨年、LIBERAに所属することを発表している。
「桜の季節が終わると すぐに梅雨や 夏がくるから 色々準備するのも また楽しいね」と前向きにとらえた安西の投稿には、「ひーちゃん、可愛い過ぎる」「なんで？いつまでもそんなに綺麗で可憐なの？」「いつも最高に可愛いく綺麗で素敵」「本当にいつも綺麗〜」と、その美ぼうへの称賛の声が殺到している。
引用：「安西ひろこ」Instagram（＠hiroko_anzai_）