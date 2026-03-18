この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【「ひこにゃん」誕生20周年】トゥンクトゥンクがお祝いに駆けつけた！！」と題した動画を公開した。動画では、4月13日に誕生日を迎えたひこにゃんの「誕生20周年記念スペシャルイベント」の模様が収められている。

イベントには、ひこにゃんの20周年を祝うべく、多くのキャラクターが駆けつけた。わるにゃんこ将軍、ビバッチェくん、やちにゃん、いしだみつにゃん、いふにゃん、カモンちゃんといったメンバーに加え、2027年国際園芸博覧会の公式マスコットキャラクターであるトゥンクトゥンクも特別に参加し、華を添えている。

ステージでは、キャラクターたちが「何の動物のモノマネをしているか」を観客が当てるゲームが行われた。
いふにゃんの「ゾウ」や、トゥンクトゥンクの「カニ」、ひこにゃんの「フラミンゴ」など、個性豊かなモノマネが披露され、会場は和やかな空気に包まれた。マルバツクイズ大会では、「やちにゃんの一番好きな食べ物はいちご大福である？」など、各キャラクターにまつわる問題が出題され、キャラクターたちが一喜一憂する姿が見られた。

大勢のキャラクターやファンと一緒に20周年という節目を祝う、賑やかで温かいイベントとなった。

YouTubeの動画内容

00:00

ひこにゃん誕生20周年記念スペシャルイベント
01:50

お祝いに駆けつけたキャラクターたちの紹介
03:52

記念の写真撮影タイム
06:29

キャラクターたちによる動物モノマネゲーム
19:53

キャラクターにまつわるマルバツクイズ大会

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