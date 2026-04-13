4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、大久保佳代子が小料理屋を探訪するVTR企画が放送され、意外な人物の名前が挙がる場面があった。

【映像】大久保佳代子、ロケ中に衝撃事実が発覚！「これ、放送できないよね？」

文京区湯島の名店をはしごし、極上の酒と料理を堪能した大久保は、酔いが回った状態で3軒目となる港区南青山の「ぼこい」を訪れた。

入店早々、「お酒切らしちゃうと手が震えだす」と言ってハイボールを注文するなど、すっかり出来上がっている様子。あまりの酒飲みぶりに、VTRを見守る有吉弘行も「よくないよ」と苦笑いだ。

一杯飲んでさらに上機嫌になった大久保は、「お客さんどういう方来られるんですか？」と店主に質問。すると、「大久保さんの同業の方とか」との答えが返ってきた。

誰が通っているのか想像を巡らせる大久保だったが、ふと思いついたように「…渡部、来てないよね？」とアンジャッシュ・渡部建の名を挙げる。すると店主から「来ました」と即答され、予想外の“ビンゴ”に現場は騒然となった。

大久保は興奮のあまり、カメラに向かって「有吉さん！ 渡部来てる！ 渡部来てます！」と絶叫。スタジオの有吉も「こんなところまで来るんだ」と、かつてのグルメ王の情報網の広さに驚きを隠せない。

さらに店主から、渡部が「3回ぐらい来た」という“御用達”の事実が明かされると、大久保は「これ、放送できないよね？」とスタッフに確認するほどの動揺を見せた。

一方で「渡部さんいろんなことがあって人間的にも評価下がりましたけど、グルメ嗅覚は本当にすごい人だから、美味しいんだ」と、納得の表情も。実際に雑誌で「世界一」と紹介された看板メニューのポテトサラダを口にすると、「何これ!? 美味しい！」と大興奮だった。