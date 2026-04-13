【危険】卵以外にこんなものまで!? 実は「電子レンジ」で加熱してはいけないもの
電子レンジは私たちの生活に欠かせない便利な道具ですが、その加熱の仕組みを誤解すると、思わぬ事故や掃除の手間に見舞われることがあります。
今回は、「破裂」と「刺激」をキーワードに、電子レンジで加熱してはいけない食材とその理由をご紹介します。
▼銀杏・栗
これらは非常に硬い殻に覆われています。加熱されると中の水分が水蒸気となり、体積が急激に膨張しますが、硬い殻がその圧力を逃がさないため、限界に達した瞬間に「水蒸気爆発」を起こします。
・理由：内部の圧力が逃げ場を失い、殻を粉砕して飛び散るため。
・対策：必ず殻に割れ目を入れてから加熱してください。
▼ソーセージ・たらこ
これらは一見柔らかそうですが、表面を薄い皮（膜）が覆っています。銀杏ほど激しくはありませんが、内部の肉汁や水分が沸騰して膨らみ、皮を突き破って中身が四散します。
・理由：膜が内部の蒸気圧を閉じ込めてしまうため。
・対策：つまようじで数カ所穴を開けるか、切り込みを入れてから加熱しましょう。
ただし、近年はソーセージのメーカーが秒数を指定して、電子レンジ加熱を推奨しているものもあります。その場合は指示の通りに電子レンジを使用してOKです。
▼トマト
意外に見落としがちなのがトマトです。厚みのある皮が内部の水分を閉じ込めているため、加熱しすぎると突然破裂し、レンジ内が真っ赤になります。
・理由：果皮が熱による膨張を抑え込み、限界を超えると一気にはじけるため。
・対策：加熱前に皮をむくか、十字に深く切り込みを入れてください。
・理由：卵黄は薄い膜で包まれており、加熱すると内部が非常に高温の「過加熱状態」になります。殻付きの場合はその場で爆発しますが、恐ろしいのは「あとから爆発する」ケースです。レンジから取り出した瞬間、あるいは箸を入れた瞬間に衝撃で一気に水蒸気が解放され、顔の近くで爆発して大火傷を負う事故が後を絶ちません。
・対策：どうしても加熱したい場合は、溶き卵にするか、黄身の部分にしっかりとお箸やつまようじで穴を開ける必要がありますが、基本的には電子レンジでの丸ごと加熱は避けるべきです。
・理由：唐辛子に含まれる辛味成分「カプサイシン」は、加熱されると空気中に揮発します。レンジの扉を開けた瞬間、高温の激辛成分を含んだ蒸気が顔を直撃し、目や喉に激痛が走ります。それはまるで「催涙スプレー」を至近距離で浴びるような状態です。
・対策：乾燥したスパイスや唐辛子は、フライパンやオーブントースターで短時間加熱するか、料理に混ぜた状態で加熱するようにしましょう。
・水分子の振動：マイクロ波が食材内部の水分を激しく動かします。
・圧力の蓄積：膜や殻がある食材は、内部で発生した水蒸気が外へ逃げられません。
・限界突破：食材の構造が耐えられなくなった瞬間、蓄積されたエネルギーが四方八方に解放されます。
これが、電子レンジ特有の「破裂事故」の正体です。
・「殻・膜・皮」があるものは、必ず「逃げ道（穴や切り込み）」を作る
・乾燥したもの、少量のものは加熱時間を短くするか避ける
・卵は原則として丸ごと加熱しない
これらを守るだけで、突然の爆発によるけがや、レンジ内の掃除に追われるストレスを未然に防ぐことができます。便利な道具だからこそ、その仕組みを理解して正しく活用しましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、「破裂」と「刺激」をキーワードに、電子レンジで加熱してはいけない食材とその理由をご紹介します。
1. 殻や膜に包まれた食材電子レンジは、マイクロ波によって食材に含まれる水分を振動させ、摩擦熱で内側から加熱します。この仕組みは、殻や膜を持つ食材にとっては「爆弾」を作る原因となります。
これらは非常に硬い殻に覆われています。加熱されると中の水分が水蒸気となり、体積が急激に膨張しますが、硬い殻がその圧力を逃がさないため、限界に達した瞬間に「水蒸気爆発」を起こします。
・理由：内部の圧力が逃げ場を失い、殻を粉砕して飛び散るため。
・対策：必ず殻に割れ目を入れてから加熱してください。
▼ソーセージ・たらこ
これらは一見柔らかそうですが、表面を薄い皮（膜）が覆っています。銀杏ほど激しくはありませんが、内部の肉汁や水分が沸騰して膨らみ、皮を突き破って中身が四散します。
・理由：膜が内部の蒸気圧を閉じ込めてしまうため。
・対策：つまようじで数カ所穴を開けるか、切り込みを入れてから加熱しましょう。
ただし、近年はソーセージのメーカーが秒数を指定して、電子レンジ加熱を推奨しているものもあります。その場合は指示の通りに電子レンジを使用してOKです。
▼トマト
意外に見落としがちなのがトマトです。厚みのある皮が内部の水分を閉じ込めているため、加熱しすぎると突然破裂し、レンジ内が真っ赤になります。
・理由：果皮が熱による膨張を抑え込み、限界を超えると一気にはじけるため。
・対策：加熱前に皮をむくか、十字に深く切り込みを入れてください。
2. 卵（キッチンの時限爆弾）電子レンジ加熱において、最も有名かつ危険なのが「卵」です。殻付きはもちろん、殻をむいたゆで卵や目玉焼きも同様に危険です。
・理由：卵黄は薄い膜で包まれており、加熱すると内部が非常に高温の「過加熱状態」になります。殻付きの場合はその場で爆発しますが、恐ろしいのは「あとから爆発する」ケースです。レンジから取り出した瞬間、あるいは箸を入れた瞬間に衝撃で一気に水蒸気が解放され、顔の近くで爆発して大火傷を負う事故が後を絶ちません。
・対策：どうしても加熱したい場合は、溶き卵にするか、黄身の部分にしっかりとお箸やつまようじで穴を開ける必要がありますが、基本的には電子レンジでの丸ごと加熱は避けるべきです。
3. 乾燥唐辛子意外な盲点が、鷹の爪などの乾燥唐辛子です。水分が少ないため燃えるリスクもありますが、それ以上に恐ろしいのが「成分の揮発」です。
・理由：唐辛子に含まれる辛味成分「カプサイシン」は、加熱されると空気中に揮発します。レンジの扉を開けた瞬間、高温の激辛成分を含んだ蒸気が顔を直撃し、目や喉に激痛が走ります。それはまるで「催涙スプレー」を至近距離で浴びるような状態です。
・対策：乾燥したスパイスや唐辛子は、フライパンやオーブントースターで短時間加熱するか、料理に混ぜた状態で加熱するようにしましょう。
なぜ「爆発」は起きるのか：科学的メカニズム電子レンジの加熱は、外側から熱を伝えるオーブンとは異なり、「内部加熱」である点が特徴です。
・水分子の振動：マイクロ波が食材内部の水分を激しく動かします。
・圧力の蓄積：膜や殻がある食材は、内部で発生した水蒸気が外へ逃げられません。
・限界突破：食材の構造が耐えられなくなった瞬間、蓄積されたエネルギーが四方八方に解放されます。
これが、電子レンジ特有の「破裂事故」の正体です。
電子レンジを安全に使うための知っておくべきポイント電子レンジを安全に使うためには、食材の「密閉性」に注目してください。
・「殻・膜・皮」があるものは、必ず「逃げ道（穴や切り込み）」を作る
・乾燥したもの、少量のものは加熱時間を短くするか避ける
・卵は原則として丸ごと加熱しない
これらを守るだけで、突然の爆発によるけがや、レンジ内の掃除に追われるストレスを未然に防ぐことができます。便利な道具だからこそ、その仕組みを理解して正しく活用しましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)