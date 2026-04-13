「臨月でもオシャレしたい」藤田ニコル、マタニティコーデ公開「さすがモデル魂」「今しかできないファンション」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。臨月のマタニティコーディネートを公開しました。
【写真】藤田ニコルの臨月コーデ
コメントでは「こんなに妊娠が似合っている人を見たことがない」「ゆったりでかわいい さすがモデル魂」「そういうマタニティーの服をニコがデザインしたら面白いかもしれない」「可愛いよ 今しかできないファンションも楽しむのが素敵」「新しい命が宿ってるボディは無敵だよ！！！女神！！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】藤田ニコルの臨月コーデ
「ゆったりでかわいい」藤田さんは「臨月でもオシャレしたい この体型も愛せてきました とりあえずシャツは腰に巻く！！」とつづり、2枚の写真を投稿。黄色いTシャツの上から、同じく黄色いシャツを腰に巻き、ボーダーのワイドスカートを合わせたコーディネートです。大きくなったおなかが際立っています。
「産後のダイエットが楽しみ」10日には「産後のダイエットが楽しみになってきてる...最近カルナのお洋服新作トップスも着てみたりするけどやっぱり全部丈が胸下なって無理だから早く自分のブランドの服を普通に着たい お腹の肉どのくらい残るのかもちょっと楽しみ....顔も輪郭なくなってきたけど伸びしろしかない笑」とポストした藤田さん。妊娠による体型の変化をポジティブに捉えているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)