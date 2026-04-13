360°どこから見ても可愛い♡【40・50代】速攻こなれる「トレンドくびれヘア」

ヘアスタイルのシルエットに悩む大人世代には、首元できゅっと締まる、トレンドのくびれヘアがおすすめ。トップのふんわりとした丸みと毛先の動きが合わさることで、どこから見ても美しい立体的なフォルムが楽しめます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ見えが叶いそうなくびれヘアをご紹介します。

透明感ブラウンのくびれミディ

肩下でベースを外ハネに整えた、軽快なミディアムヘアです。トップは毛束を揺らすようにふんわりと内側へ入れることで、ふんわりと柔らかなフォルムを作り出しています。透明感のあるブラウンが全体を明るく見せてくれるため、長さはあっても重く見えないスタイルを探している人におすすめです。

柔らかなグレージュのミディアムレイヤー

肩のレングスに合わせてカットされた、柔らかなグレージュカラーのミディアムスタイル。毛先にはプツッとしたラインを残しつつ自然な外ハネにすることで、全体に程よい抜け感を与えています。首まわりのくびれが印象を引き締めてくれて、洗練された大人の雰囲気が感じられそうです。

メリハリのあるくすみブラウンのボブ

顔まわりをふんわりとさせつつ、首元でグッとくびれさせたメリハリのあるボブスタイルです。毛先だけを軽く外ハネにすることで、どこから見てもきれいなひし形シルエットに◎ 落ち着いたくすみブラウンの色合いが、トレンド感だけでなく、大人っぽさも引き立ててくれるでしょう。

まとまりのよいプチウルフボブ

まろやかなブラウンカラーで染め上げた、大人可愛いプチウルフボブ。トップの毛先をグッと内側へ入れることで全体をまとまりよく仕上げつつ、ベースは首に沿ってくびれさせて自然な外ハネにしています。美しいフォルムを保ちやすそうなので、忙しい朝でもサッと準備を済ませたい人にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@tatsuyadream1101様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里