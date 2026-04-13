株式会社「ほぼ日」代表取締役社長・糸井重里氏（77）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、現在では会議に通らないと思うお茶の商品名についてつづった。

糸井氏は「『おーいお茶』っていうネーミングもおもえばずいぶんえばってないか、と気づいた。慣れてたけど。あれが、『おいお茶』だったら怒られるよな」とポスト。

これに「このご時世に発売されていたら炎上してたんですかね?」というコメントが寄せられると、糸井氏は「たぶん、『おーいお茶』では、会議を通過できないと思われます」と私見をつづっていた。

伊藤園の公式サイトでは、その由来として「1970年代に、新国劇の島田正吾さんを起用した“お〜いお茶”と呼びかけるCMをテレビで放映していました。このCMは、当時の視聴者の皆様からご好評をいただいていたため、1985年に発売した緑茶飲料『缶入り煎茶』の名前を、1989年に『お〜いお茶』へと変更しました。『お〜いお茶』は店頭で、お客様に呼びかけているような親しみが込められ、発売以来、皆様にご愛顧いただいております」と説明している。