ママさんに捕まると、一気に『ぬいぐるみ』化する「みにら」くん。腕の中で大人しくママさんに構われている姿は「こんなぬいぐるみ欲しい」と思えるほどのかわいらしさ！

でも、ママさんが撫でようとすると、意外な行動に。その行動には「なんで？」「かまって欲しいのか、違うのか(笑)」というコメントが寄せられています。

【動画：周りをウロウロとしていた猫→ママに捕まると、『ぬいぐるみ』のようになって…可愛すぎるやり取り】

構って欲しいみにらくん

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』にアップされたのは、みにらくんがママさんの腕でぬいぐるみ化する様子。

ある日のみにらくん。テレビを見ているママさんの周りをウロウロしていたといいます。チラッチラとママさんの方を見ていたそうで、構ってほしいのかな？

とうとうママさんの視界に入る位置にやってきたのだとか。これはママさんへのアピールに違いない！

その後もママさんの周りをウロウロしていたという、みにらくん。とうとうママさんが捕獲！ 簡単に捕まったみにらくんはママさんのお膝にスポッとハマったそう。

ぬいぐるみ化！

ママさんのお膝のみにらくんは、すっかりぬいぐるみ化したといいます。暴れることもなく、ママさんにされるがままだったとか。足をコショコショされても大人しくしていたそう。

その後はおやつタイム。ママさんがおやつをみにらくんにあげようとすると、ママさんの手をギュッと掴んでモグモグしたそう。ホールドおやつスタイル、かわいすぎる！

しっぽをフリフリしながらおやつを食べるみにらくん。幸せがあふれているように筆者には見えました。

ど、どうして？

ママさんとずっと楽しそうにしていたという、みにらくん。撫でてあげようとママさんがみにらくんの頭に手を伸ばした瞬間……

なぜかママさんの手を阻止！ 前足を必死に伸ばして、ママさんの手が触れないようにガードしていたのだとか。あんなにされるがままだったのに、ど、どうして？

その後、またおやつをもらうと、やっぱりママさんの手をギュッとして食べていたそう。なぜ頭だけは許さないのか。みにらくん、面白すぎる！

ぬいぐるみ化したみにらくんには「もしこんな可愛いぬいぐるみがあったら、即お迎えしたいです」「大好きなママさんなのに撫でさせないの、なんで」といったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらくんの面白かわいい日常がアップされています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。