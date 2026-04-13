春に行きたいと思う「山形県の公園」ランキング！ 2位「鶴岡公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな日差しと共に色鮮やかな花々や新緑が芽吹く季節がやってきました。澄んだ空気の中でのんびりと散策を楽しみながら、この時期ならではの絶景に癒やされたいと思う人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「山形県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「日本桜名所100選の桜を見たいから」（20代回答しない／山梨県）
「お城の跡ですが神社もあり、庭園も整備され綺麗です。すぐ近くに博物館もあります」（50代女性／静岡県）
「桜の花がきれいな風景をテレビで見て覚えている。水面に散った桜の花もすごくいい。ライトアップされていて風情があるから」（50代女性／愛知県）
▼回答者コメント
「梅も桜も咲くというので春に行くのによい」（50代女性／島根県）
「桜の名所であり、城跡と自然が融合した景観が楽しめるためです。春の散策に適していると感じます」（20代男性／静岡県）
「桜の季節にはライトアップがあり、昼とは違った夜桜の景色も楽しめるから」（50代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「山形県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鶴岡公園（鶴岡市）／26票庄内藩酒井氏の居城だった鶴ヶ岡城跡に整備された、自然豊かな公園です。「日本さくら名所100選」にも選ばれており、春には約710本の桜がお堀沿いに咲き誇ります。歴史的な建造物と桜が調和した景色は情緒たっぷりで、城下町・鶴岡ならではの落ち着いた雰囲気の中でお花見を楽しめるのが魅力です。
▼回答者コメント
「日本桜名所100選の桜を見たいから」（20代回答しない／山梨県）
「お城の跡ですが神社もあり、庭園も整備され綺麗です。すぐ近くに博物館もあります」（50代女性／静岡県）
「桜の花がきれいな風景をテレビで見て覚えている。水面に散った桜の花もすごくいい。ライトアップされていて風情があるから」（50代女性／愛知県）
1位：霞城公園（山形市）／72票山形城跡を整備した広大な公園で、山形県内屈指の桜の名所です。春には約1500本の桜がお堀を縁取るように咲き、特に復元された「二ノ丸東大手門」との共演は圧巻の美しさです。お堀沿いを走るJRの車窓からもその絶景を眺めることができ、歴史ロマンと春の訪れを同時に感じられる山形市のシンボル的スポットです。
▼回答者コメント
「梅も桜も咲くというので春に行くのによい」（50代女性／島根県）
「桜の名所であり、城跡と自然が融合した景観が楽しめるためです。春の散策に適していると感じます」（20代男性／静岡県）
「桜の季節にはライトアップがあり、昼とは違った夜桜の景色も楽しめるから」（50代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)